〈中部〉乾溪疏浚賣土石 河道變寬市庫進帳

2017-02-10

〔記者陳建志／霧峰報導〕霧峰區乾溪整治完成後，市府水利局去年底首度從乾溪橋到北豐橋，進行大規模河道疏浚，並將疏浚土石標售，共挖出五萬多公噸的土石，近日疏浚完成，不但整個河道變寬闊，疏浚土石還賣出八百萬元，扣除作業費用，還替市府賺進約五十萬元，達到防洪和美化河川的功能。

市議員張芬郁表示，乾溪過去每逢大雨氾濫成災，經水利署和前縣府斥資整治終於解決水患，不過整治完成後，每年都僅進行河道整理，並未把淤積的土石運走，造成河道中土石越積越高，影響防洪效果，市長林佳龍視察乾溪自行車道時，當面建議進行疏浚工程。

張芬郁表示，市府水利局去年底開始進行疏浚工程，並將疏浚的土石運走標售，整個工程近日完工，原本淤積嚴重的河床加深變開闊，還吸引許多白鷺鷥在河床駐足，肯定市府的做法。

水利局副局長馬名謙表示，乾溪整治完成後，都只進行河道整理，或將土石現地平衡，因地方多次建議清淤，因此在去年底進行「乾溪河床疏浚兼標售土石工程」，從乾溪橋到北豐橋進行長達三．三公里的河道疏浚，並首次將河道中淤積的土石運走。

馬名謙表示，因乾溪疏浚的砂石含泥量高，加上質地不如大甲溪砂石，總共售出約八百萬元，扣除挖掘、保全、興建便道等作業費，盈餘還有五十萬元。