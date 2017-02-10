〈中部〉空污毒害兒童 醫師、親子街頭抗議
〔記者蔡淑媛／台中報導〕兒童是環境污染最大受害者！中南部近年來空污嚴重，醫師、家長超有感，兒童癌症、過敏、發育問題節節上升，荒野保護協會昨以親子行動劇號召台中萬人響應二一九台中高雄「反空污找藍天」大遊行，要求政府提出有效政策，改善空氣品質。
荒野「戲」說反空污 號召萬人19日大遊行
荒野保護協會台中分會戴上防毒面罩上演行動劇，媽媽帶孩子出門踏青遇上空污警報，煙囪排毒氣襲擊，親子射出三箭，訴求政府治空污抗暖化、全面翻修空污法、落實空污治理。
荒野保護協會台中分會副分會長、彰化基督教醫院兒童腎臟科主任錢建文指出，中南部空污PM2.5已高於世界衛生組織標準三倍，對兒童健康危害甚大，還是胎兒就受到PM2.5的傷害，導致早產或出生體重過輕，增加罹患過敏性疾病，兒童癌症像血癌、腦瘤、肝癌、生殖細胞等相關癌症，也年年增加。
半年來彰化地區兒童氣喘盛行率上升到十七％，是十年前的兩倍多，空氣污染也影響兒童的神經發育，造成智力下降，過動與注意力不集中，國小學童幾乎每一班都有一到兩名過動兒，到了青少年也增加心血管、肥胖、代謝疾病風險。
錢建文說，身為兩個孩子的父親一定要站出來，為下一代健康請命，「政府可再做更多，產業要升級！不要再製造污染。」荒野親子團代表許君如說，大兒子有過敏性鼻炎，小兒子罹患氣喘，每當發作時哭著說「我快不能呼吸了」，讓她充滿無力感，今年孩子又發病在急診室過年；賴郁芬也帶孩子響應，就讀國中的大兒子因為對空污過敏，罹患異位性皮膚炎得用類固醇等藥物，呼籲訂出有效減輕霾害措施，不要讓呼吸像在吸毒。
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標題：〈中部〉空污毒害兒童 醫師、親子街頭抗議
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