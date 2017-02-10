〈中部〉糖廠生態湖邊坡工程順利 3月底完工
比台中公園日月湖大三倍 打造東區明珠
〔記者蘇金鳳／台中報導〕延宕十多年的台糖東區用地不再明珠蒙塵，市府將其中公園一三六用地規劃為台中糖廠生態湖園區，市長林佳龍九日前往視察，表示園區生態湖比台中公園日月湖大三倍，可望打造成為「東區明珠」，閃亮吸引人。
閒置多年的台糖東區用地，市府採區段徵收方式，其中將公一三六用地東側規劃台中糖廠生態湖園區，其中有遭開發區開挖成大湖泊區及帝國製糖廠台中營業所活化「台中產業故事館」，而生態湖區邊坡工程進行順利，將於今年三月底完工，台中產業故事館明年九月進場營運。
開挖未利用 延宕10多年形成生態湖
位在台中東區的台糖用地，十多年前原本規劃為大型購物商場中心，但因開發商在挖地基時，挖到活水，再加上招商失敗，無法開發，因此閒置未使用，竟然形成一個大湖泊，當時遭到外界抨擊，雖然舊市府持續進行規劃，但都未完成。
然而，因為當地有自然湧泉，雖閒置未用，未遭到破壞，竟自然而然成為生態湖，平時有鳥棲息，湖內還有魚，成為「美麗的錯誤」。
新市府上任後，把台糖用地進行區段徵收，共廿二．二五公頃，其中商業區八．八八公頃，建國市場遷建用地二．二三公頃，公園綠地七．三四公頃，道路三．八公頃，市府取得餘配地一．一七公頃。
其中，將公一三六用地規劃為台中糖廠生態湖園區共六．○九公頃，含水域三．一公頃，陸域面積三公頃。
帝國製糖廠營業所 活化成產業故事館
而帝國製糖廠台中營業所興建於一九三五年，為日治時期帝國製糖株式會社台中營業所專用，戰後改為台糖台中辦公處，因為屬歷史建物，則由文化局展開活化，預計明年六月動工，而經發局則同時進行招商，預計明年九月進場營運。
市長林佳龍昨天前往視察，了解糖廠生態湖及周遭區段徵收工程進度。地政局長張治祥、文化局長王志誠、研考會主委柳嘉峰、東區區長江惠雯、市議員何敏誠、邱素貞、鄭功進等人也到場關心。市議員與地方人士都希望市府要解決聯外道路的問題，並且建議完工後，可每週舉辦三次的水舞，吸引更多民眾前往。
林佳龍表示，會將議員們的建議列入規劃，而台糖生態湖園區的大湖泊未來可取一個跟日月湖一樣好聽的名字，配合著故事館整體規劃，打造湖畔景觀生態公園，而園內擁有比台中公園日月湖大三倍的生態湖，可望成為舊城區最閃亮的一顆珍珠。
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標題：〈中部〉糖廠生態湖邊坡工程順利 3月底完工
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