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〈中部〉關帝廟文昌帝君燒毀 腹中發現小香爐

2017-02-10

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市縣定古蹟關帝廟文昌殿被火燒毀，相關單位人員昨天前往勘災，在慘遭大火薰黑的文昌帝君腹中發現一個小香爐及一個配件，市長邱建富指出，這座泥塑的文昌帝君至少已有二百年歷史，小香爐應是當初分靈時即埋在文昌帝君神尊內部，相當珍貴。至於起火原因，消防鑑識單位表示尚待釐清。

關帝廟文昌殿的屋頂被燒出一個大洞，殿內供奉的文昌帝君與天聾、地啞兩尊侍臣都已燒得面目全非，暫時用紅布蓋住，木製橫梁也被燒成黑炭並斷裂，消防人員還冒險爬上未塌陷的屋頂鑑識。

邱建富指出，前天火災發生前，上午寺廟人員已按時將正殿與文昌殿的兩個油錢箱打開收取香油錢，文昌殿的油錢箱內有十四萬多元，並未被大火燒毀，實是萬幸，更神奇的是，他們從文昌帝君破裂的腹部內發現一個錫製小香爐，另外還有一個小配件，兩件都非常珍貴，未來都將在修復後，研議是否放回原位。

至於修復經費，邱建富預估包括修繕與重建，總經費可能將達三千至五千萬元之間，將全力爭取經費重建。

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  • 彰化市關帝廟文昌殿被火燒出大洞。（記者湯世名攝）

    彰化市關帝廟文昌殿被火燒出大洞。（記者湯世名攝）

  • 文昌帝君腹部被發現一個歷史悠久的錫製香爐。（記者湯世名攝）

    文昌帝君腹部被發現一個歷史悠久的錫製香爐。（記者湯世名攝）

  • 彰化市關帝廟文昌殿被火燒毀，珍貴的木製橫梁都被燒焦倒塌。（記者湯世名攝）

    彰化市關帝廟文昌殿被火燒毀，珍貴的木製橫梁都被燒焦倒塌。（記者湯世名攝）

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