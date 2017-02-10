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〈中部〉彩繪動物園 陳萬來打造山中傳奇

2017-02-10

〔記者佟振國／埔里報導〕這裡是座無聲的動物園！南投縣埔里鎮桃米里六十五歲油漆師傅陳萬來，二年前退休後即嘗試利用平凡無奇的農用黑色織網進行油漆彩繪，目前已畫滿三綑總長三百公尺黑網，包括南美叢林、非洲沙漠各式動物，以及美麗的海底世界，佈置在住家周邊，讓造訪的親朋好友與遊客驚豔，創造另類山中傳奇。

農民常用來為農作物擋風遮陽的黑色織網，現在也能變身美麗的藝術創作，全賴油漆老師傅陳萬來的巧思，十八歲起就靠油漆工作北上打拚，養家餬口，一做四十五年，直到二年前退休返回故鄉埔里鎮桃米里。

陳萬來住在草湳濕地旁，發現社區裡到處都是黑色織網，顏色單調，突發奇想「何不在上面油漆彩繪？」這個發想與行動一發不可收拾，一做就是整整兩年，現在已畫滿三綑的黑網，總長三百公尺，仍樂此不疲，住家周圍也掛起彩繪創作，有南美叢林的各式猴類、猩猩，以及非洲沙漠獅子、大象、花豹、水牛、長頸鹿，還有各式魚類的海底世界。

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  • 陳萬來彩繪非洲叢林各色動物。（記者佟振國攝）

    陳萬來彩繪非洲叢林各色動物。（記者佟振國攝）

  • 平凡無奇的農用黑網，彩繪猴子營造上樹情境。（記者佟振國攝）

    平凡無奇的農用黑網，彩繪猴子營造上樹情境。（記者佟振國攝）

  • 無師自通的陳萬來，已完成三百公尺的黑色織網創作。（記者佟振國攝）

    無師自通的陳萬來，已完成三百公尺的黑色織網創作。（記者佟振國攝）

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