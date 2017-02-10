| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
屏東校園半裸女屍命案 死者前男友投案 震撼新莊 賣翻了！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉爆黃文玲有藍營金主 段宜康二審無罪

2017-02-10

高等法院認定段事先求證

〔記者張聰秋、楊國文、邱燕玲／綜合報導〕民進黨籍立委段宜康被控三年前在社群網站臉書（facebook），指參選彰化縣長的前立委黃文玲有藍營金主支持，黃文玲不滿提告，檢方將段起訴，一審依選罷法的「意圖使人不當選罪」判段四月、褫奪公權一年，高等法院依黃的親友等證人證詞，認定段事先求證過該傳聞說法，無傳播不實的誹謗故意，昨改判段無罪。黃文玲對此發表聲明稿指出，對判決結果深感遺憾，將於收到判決書後聲請檢察官提起上訴。

判決指出，一○三年十一月九合一選舉期間，段宜康透過臉書表示，黃文玲和國民黨彰化縣長候選人林滄敏共用同一位金主蕭景田。黃文玲認為段宜康的言論，已貶抑其人格評價，黃堅稱，絕對與蕭景田、林滄敏無關，也沒任何金錢往來關係，帳目可公布，根本沒這件事，段所為將影響彰化縣長的選舉，有意意圖使她不當選之嫌，向台北地檢署控告段宜康。

段宜康否認有傳播不實言論，或意圖使黃文玲不當選情事，指稱有查證過多位證人，且此事屬可受公評的事，但檢方仍將段起訴。台北地院審理後，判段宜康四月徒刑、可易科罰金十二萬元，褫奪公權一年。

黃文玲深感遺憾決提上訴

黃文玲在聲明稿中指出，段宜康上訴台灣高等法院，突在二審法院臨時拼湊證人，依辦案經驗法則，偵查中及原審未舉證等第二審始臨時舉證的證言，顯有藉不實證言企圖卸罪，無可信度，而且片面證詞又與意圖使人不當選及「共用金主」絕無因果關係的證言，令人費解。

黃文玲強調，被告段宜康經常藉立委特權侵害人格權成性，今不獨不知侮改，還硬拗到底，而法院又縱容被告犯罪行為，讓她深感遺憾。

段宜康則在臉書淡淡回應說「大概可以多爭取一些協助推動婚姻平權、年金改革的時間」。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
45年前無償提供 私地公用還需繳地價稅 稅務局：免徵

大安區南庄里活動中心用地，四十五年前由村長無償提供給公所興建，地主後代最近繼承發現每年仍需繳納地價稅，十分不平。市議員吳敏濟九日懷疑是全國性現象，要求稅務單位主動全面清查，依規定停徵地價稅，並退還溢繳…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤麻婆豆腐豬
養生湯品✤黑蒜雞湯
甜蜜蜜♡薰衣草乳酪
暖呼呼♡關東煮DIY
轉寄

標題：〈中部〉爆黃文玲有藍營金主 段宜康二審無罪


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月10日‧星期五‧丁酉年正月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.