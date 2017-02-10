〈中部〉爆黃文玲有藍營金主 段宜康二審無罪
高等法院認定段事先求證
〔記者張聰秋、楊國文、邱燕玲／綜合報導〕民進黨籍立委段宜康被控三年前在社群網站臉書（facebook），指參選彰化縣長的前立委黃文玲有藍營金主支持，黃文玲不滿提告，檢方將段起訴，一審依選罷法的「意圖使人不當選罪」判段四月、褫奪公權一年，高等法院依黃的親友等證人證詞，認定段事先求證過該傳聞說法，無傳播不實的誹謗故意，昨改判段無罪。黃文玲對此發表聲明稿指出，對判決結果深感遺憾，將於收到判決書後聲請檢察官提起上訴。
判決指出，一○三年十一月九合一選舉期間，段宜康透過臉書表示，黃文玲和國民黨彰化縣長候選人林滄敏共用同一位金主蕭景田。黃文玲認為段宜康的言論，已貶抑其人格評價，黃堅稱，絕對與蕭景田、林滄敏無關，也沒任何金錢往來關係，帳目可公布，根本沒這件事，段所為將影響彰化縣長的選舉，有意意圖使她不當選之嫌，向台北地檢署控告段宜康。
段宜康否認有傳播不實言論，或意圖使黃文玲不當選情事，指稱有查證過多位證人，且此事屬可受公評的事，但檢方仍將段起訴。台北地院審理後，判段宜康四月徒刑、可易科罰金十二萬元，褫奪公權一年。
黃文玲深感遺憾決提上訴
黃文玲在聲明稿中指出，段宜康上訴台灣高等法院，突在二審法院臨時拼湊證人，依辦案經驗法則，偵查中及原審未舉證等第二審始臨時舉證的證言，顯有藉不實證言企圖卸罪，無可信度，而且片面證詞又與意圖使人不當選及「共用金主」絕無因果關係的證言，令人費解。
黃文玲強調，被告段宜康經常藉立委特權侵害人格權成性，今不獨不知侮改，還硬拗到底，而法院又縱容被告犯罪行為，讓她深感遺憾。
段宜康則在臉書淡淡回應說「大概可以多爭取一些協助推動婚姻平權、年金改革的時間」。
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