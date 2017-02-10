〈中部〉挨告賤賣員林國宅 彰縣府︰不實指控

2017-02-10

〔記者顏宏駿／員林報導〕彰化縣員林國宅一、二樓和地下一樓長期閒置，去年六月間被開發公司以三億多元標得，並轉租給運動中心營運，該運動中心因施工，破壞建物，引發住戶公安疑慮，縣長魏明谷七日率相關局處會勘，並裁定「立即停工」，住戶大聲叫好，未料昨天部分住戶質疑縣府賤賣國有財產，並到彰化地檢署控告縣府瀆職、偽造文書。

一、二樓和地下一樓三億多標出

住戶代表王嘉政表示，這兩年因為員林改制為市加上「一八四公頃市地重劃」，市區房價已不同於以往，奇怪的是業者竟然能以「超低價」標得，以現在位於一樓的台新銀行為例，去年三月以每坪十五萬元得標，但此次得標的開發公司，換算坪數價格，每坪才二萬六千元，這實在太離譜，讓人不得不質疑縣府涉及瀆職。

他說，此標購案，結合百貨商場和地下一樓停車場，過去卓伯源任內並未登載停車場為賣場「專有」，但魏明谷任內卻指，停車場為該地號（百貨賣場）所「專有」，他懷疑有人偽造文書，做出有利業者的標購條件。

彰化縣府強調無賤賣未圖利他人

縣府則表示，員林國宅中的百貨公司歷經多次開標無人投標，內政部營建署為利國宅去化，九十三年起比照當時市價行情，陸續調降標售底價，於一○一年即核定底價為三億四仟九佰多萬元後，仍未標售出，直至去年六月才標售出去，絕無賤賣國有財產及圖利他人。

至於停車場「專有」部分，工務處長林漢斌表示， 營建署在規劃時，一、二樓以及地下超市和停車場的部分是同一個地號，為一起標售的價格，在一○三年到一○五年期間，縣府陸續向內政部營建署請示，在三次函文中，提到地下一樓的停車場與超市是屬於一、二樓的附屬建物，也是屬於一、二樓所有權人的專有。縣府強調，國宅標售過程公開透明及合法，對於部分民眾之不實指控，將保留法律追訴權。

得標的賴姓開發業者表示，該處閒置二十年，他依法標購，從頭到尾都遵循政府規定的法令辦理，至於向他承租並施工的運動中心業者，已被縣府罰款，目前停工中，縣府已經承諾要請結構技師鑑定，他們會配合縣府，希望鑑定結果能儘快出爐，若住戶對建物結構有疑慮，請自行先淨空地下室一樓，不要把車停在裡面。