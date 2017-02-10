〈中部〉（雲林）水林順天宮藏寶 疑為明代宣德爐
2017-02-10
〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林水林鄉蕃薯厝順天宮籌辦一年一度元宵文化祭活動，整理廟內古文物找到一個底部刻有「大明宣德年製」字樣的銅製香爐，可能是距今近六百年的「宣德爐」，廟方如獲至寶，將委請專家鑑定真偽。
蕃薯厝順天宮奉祀媽祖，根據廟史記錄建廟至今已有三百四十多年，建廟初期為草寮，加上地方適合種番薯，因此稱「蕃薯寮媽」。
順天宮顧問王鎮略表示，順天宮經過多次改建，地方耆老對清朝道光年間改建使用的石雕香爐有印象，昨天發現的「宣德爐」許多人第一次看到，研判應該是早年地方開拓祖先從湄洲背著媽祖金身時一起帶來的香爐，第一次改建時可能因香爐太小改換石雕香爐，放置在廟內儲藏室沒人發現。
昨天廟方人員整理文物發現，覺得銅製香爐造型特殊、雖年代久遠表面仍十分光滑，且底部刻有「大明宣德年製」字樣，上網查詢驚覺可能是價值不斐的「宣德爐」。
順天宮主委吳盈昌指出，元宵遶境活動是村內重要慶典，今年除首次展示多樣廟內具有歷史的文物，包括宣德爐、道光年間的石雕香爐、木刻平安符、村內清朝舉人洪近其贈送給廟的籤印等，另還有熱鬧的遶境、射火馬等活動。
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