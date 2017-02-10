| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
屏東校園半裸女屍命案 死者前男友投案 震撼新莊 賣翻了！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉（雲林）台灣燈會電箱爆炸 遊客驚慌

2017-02-10

〔記者廖淑玲／雲林報導〕台灣燈會虎尾主燈區旁創意燈區一處電箱昨晚九時許爆炸起火，現場遊客一片驚慌，消防人員立即拿滅火器搶救並將火撲滅，還有遊客拍下爆炸過程，雲林縣政府水利處長許宏博隨後表示，經過搶修後不會影響明天的燈區運作。

虎尾主燈區環境劇場「看雲去」動人歌舞綵排昨晚登場，首創結合天然草皮與山坡地景，由國內專業製作團隊量身打造全新大型環境音樂劇場展演，吸引大批民眾先睹為快。

虎尾科技大學燈區在昨晚先行點燈，一千餘坪的展示面積，以八米高老虎氣球主燈造型點亮會場，由老虎尾巴造型裝置藝術燈組串接燈區，搭配學生創作花燈作品圍繞，展示師生成果並引領參觀民眾體驗不同視覺饗宴。

虎科大校長覺文郁強調，結合資管、車輛、資工系等團隊推出各式花燈，還有電子系機器人不定時表演，凡到該校燈展區找到Marker特區粉絲頁打卡按讚，可現場組裝攜走光劍或雞年小提燈。

晚間七點展開的「看雲去」環境劇場，由新銳編舞家李國治執導，結合臺灣戲曲學院民俗技藝學系師生與專業舞者熱力演出，大量融入雲林在地景觀特色，並與觀眾互動，全場歡笑聲不斷。

而全國花燈競賽，參賽作品八百五十五件，即日起至十九日都在虎尾主燈區內花燈競賽區展示，評審結果揭曉，褒忠國小「鳳翔龍騰慶吉年」勇奪親子組燈王。

廣告
  • 台灣燈會虎尾燈區一處電箱傳出爆炸聲後隨即起火。（記者廖淑玲翻攝）

    台灣燈會虎尾燈區一處電箱傳出爆炸聲後隨即起火。（記者廖淑玲翻攝）

  • 環境劇場「看雲去」動人歌舞綵排，讓人目不暇給。（記者廖淑玲攝）

    環境劇場「看雲去」動人歌舞綵排，讓人目不暇給。（記者廖淑玲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
45年前無償提供 私地公用還需繳地價稅 稅務局：免徵

大安區南庄里活動中心用地，四十五年前由村長無償提供給公所興建，地主後代最近繼承發現每年仍需繳納地價稅，十分不平。市議員吳敏濟九日懷疑是全國性現象，要求稅務單位主動全面清查，依規定停徵地價稅，並退還溢繳…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤麻婆豆腐豬
養生湯品✤黑蒜雞湯
甜蜜蜜♡薰衣草乳酪
暖呼呼♡關東煮DIY
轉寄

標題：〈中部〉（雲林）台灣燈會電箱爆炸 遊客驚慌


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月10日‧星期五‧丁酉年正月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.