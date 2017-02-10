〈中部〉（雲林）台灣燈會電箱爆炸 遊客驚慌
2017-02-10
〔記者廖淑玲／雲林報導〕台灣燈會虎尾主燈區旁創意燈區一處電箱昨晚九時許爆炸起火，現場遊客一片驚慌，消防人員立即拿滅火器搶救並將火撲滅，還有遊客拍下爆炸過程，雲林縣政府水利處長許宏博隨後表示，經過搶修後不會影響明天的燈區運作。
虎尾主燈區環境劇場「看雲去」動人歌舞綵排昨晚登場，首創結合天然草皮與山坡地景，由國內專業製作團隊量身打造全新大型環境音樂劇場展演，吸引大批民眾先睹為快。
虎尾科技大學燈區在昨晚先行點燈，一千餘坪的展示面積，以八米高老虎氣球主燈造型點亮會場，由老虎尾巴造型裝置藝術燈組串接燈區，搭配學生創作花燈作品圍繞，展示師生成果並引領參觀民眾體驗不同視覺饗宴。
虎科大校長覺文郁強調，結合資管、車輛、資工系等團隊推出各式花燈，還有電子系機器人不定時表演，凡到該校燈展區找到Marker特區粉絲頁打卡按讚，可現場組裝攜走光劍或雞年小提燈。
晚間七點展開的「看雲去」環境劇場，由新銳編舞家李國治執導，結合臺灣戲曲學院民俗技藝學系師生與專業舞者熱力演出，大量融入雲林在地景觀特色，並與觀眾互動，全場歡笑聲不斷。
而全國花燈競賽，參賽作品八百五十五件，即日起至十九日都在虎尾主燈區內花燈競賽區展示，評審結果揭曉，褒忠國小「鳳翔龍騰慶吉年」勇奪親子組燈王。
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