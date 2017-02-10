〈中部〉民眾塞紅包 清潔隊員轉捐弱勢
2017-02-10
〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市環保局清潔隊年節期間加班為市民服務，有熱情民眾強塞紅包給隊員，隊員推辭不及，依規定繳回政風室，總共十四包、七千六百元，昨由市府全數轉贈嘉市脊髓損傷者協會，關懷弱勢朋友。
嘉市清潔隊垃圾車駕駛莊添忠、徐淯展、賈金山、陳彥錦及隨車人員丁建閎、黃建誠、柯秀玲、郭文芳、楊添壽等九人，春節期間執勤時，收到民眾硬塞紅包致謝，由於他們忙於收運垃圾，加上送紅包市民人數多，無法一一分辨退回，便在收隊後，全數交給政風室處理。
清潔隊長謝英鋒與隊員昨帶著紅包轉贈給嘉市脊髓損傷者協會，協會總幹事黃清助代表收下，他對清潔隊員德廉潔精神甚為讚賞及肯定，將市民與隊員愛心轉給更需要的弱勢朋友。
莊添忠在嘉市清潔隊服務近二十八年，擔任駕駛收運垃圾，行車速度控制慢且穩，常獲沿線民眾讚賞；柯秀玲在清潔隊服務十七年，任勞任怨，連續三年過年都收到熱情民眾塞給紅包表達感謝，她都將無法返還的紅包繳交政風室處理，並認為紅包轉贈弱勢相當有意義。
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