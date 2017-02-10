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〈中部〉垃圾換來底渣 雲縣議員突檢採樣送驗

2017-02-10

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣不能成為焚化爐底渣的故鄉！

針對雲林縣與台北市政府達成協議一噸垃圾換台北焚化爐一．八噸焚化爐底渣回來，雲林縣議員林聖爵、李明哲、黃鈺惠、陳俊龍等人昨天突擊虎尾垃圾轉運站，指責雲林縣政府違法，要求環保人員採樣送驗，若有含污染超標應送辦。

轉運站發現疑夾帶重金屬塊

林聖爵指出，目前縣內各鄉鎮市公所垃圾處理加上清運到台北，每噸不超過四千元，焚化爐底渣每噸超過六千元，雲林縣政府不僅做賠本生意，還以垃圾換來其他縣市焚化爐底渣，目前暫置在虎尾垃圾轉運站有來自高雄、屏東約二百噸底渣，甚至還與台北市達成協議，未來也將以垃圾換底渣的方式處理。

林聖爵、李明哲等人當場檢視暫置底渣，發現疑似夾帶有重金屬塊，要求環保人員當場採樣送驗，強烈指責環保局違法，將底渣回運雲林，勢必讓污染物逐步入侵縣民的居住土地，雲林恐將遍佈重金屬及戴奧辛的污染物，已經採樣檢測，預計兩週後結果出爐。

憂心有重金屬及戴奧辛污染

雲林縣環保局表示，已回運底渣資源化產品有一百九十餘公噸，均依環保署「垃圾焚化廠焚化底渣再利用管理方式」作為掩埋場覆土及道路基底使用，若該底渣含重金屬和戴奧辛超標，會請廠商運回處理。

環保局副局長張喬維說明，雲林縣無法自行處理家戶垃圾，委請外縣市代焚化處理，基於互惠前提，不收取處理費的附帶條件就是由雲林縣代為處理焚化產生的底渣資源化產品，底渣再利用廠商每季都會對資源化產品進行檢測，且每外運五百公噸需額外再檢驗一次，環保局對回運底渣也都進行隨機抽檢，確保對環保無污染之虞。

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  • 雲林縣議員等檢視虎尾垃圾轉運站的底渣，指出明顯有重金屬塊。（記者廖淑玲攝）

    雲林縣議員等檢視虎尾垃圾轉運站的底渣，指出明顯有重金屬塊。（記者廖淑玲攝）

  • 雲林縣議員等檢視虎尾垃圾轉運站的底渣，指出明顯有重金屬塊。（記者廖淑玲攝）

    雲林縣議員等檢視虎尾垃圾轉運站的底渣，指出明顯有重金屬塊。（記者廖淑玲攝）

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