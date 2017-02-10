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〈中部〉（嘉義）告別種菸 中埔農民舉火把照亮菸田

2017-02-10

〔記者曾迺強／中埔報導〕嘉義縣中埔鄉菸田近期陸續完成採收，菸農卻因菸業將走入歷史，臉上幾無歡容，昨晚甚至與村民手持菸桿火把，高舉照亮收成完的菸田，留下最後菸田影像。

契作終止 菸業走入歷史

台灣菸葉種植超過七十年，政府於民國三十五年實施「台灣省菸草專賣規則」，由菸酒公賣局統一向菸農收購菸葉；台灣省菸草協進會理事林健生回憶，早年菸草是高經濟作物，種植還得抽「菸牌」（菸業許可證），幸好他的阿嬤有抽到牌，得以讓自家種菸產業延續三代。

「種菸是高勞力、高資本、高齡化的三高行業。」林健生說，種植菸葉需付出心力照顧、收成，早年還未機械化，每到農曆年的採菸時節，幾乎全家族動員，平均每公頃投入三十萬元成本，才能賺取二十萬元；另，因改制後的台灣菸酒公司今年三月起不再契作種菸，種植面積少及沒年輕人投入，六十歲的他在一群菸農中，還稱得上是壯年。

採收完成 留下最後光景

中埔鄉攝影家魏三峰表示，親戚、鄰居多以種菸為生，種菸辛酸苦澀常是茶餘飯後話題，昨天傍晚在林健生位於隆興村的菸田發起「菸草火把節」，號召菸農們焚香感謝老天保祐菸農每年豐收，再共同高舉五十支由菸草莖製作的火把，照亮採收完的菸田，象徵告別菸業。

二十五歲的隆興村民張瑋呈說，得知嘉義菸葉菸田將走入歷史，昨與還在念大學的堂妹張霈嵐到場，攝錄菸田最後光景。

中埔鄉長李碧菁表示，中埔鄉是嘉義地區菸業重鎮，全盛時期面積一千公頃，如今只剩八十八公頃，鄉境有三處菸葉集散場，隨著產業沒落淪為廢墟，公所正把中埔村一座主體建物完整的菸葉場整建為多功能活動中心，作為關懷老人據點，將增設菸業展示空間，讓民眾了解及緬懷菸業繁華時代。

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  • 中埔鄉50多菸農與村民，昨在林健生（前排右二）的菸田，手持菸桿火把高舉照亮收成完的菸田。（記者曾迺強攝）

    中埔鄉50多菸農與村民，昨在林健生（前排右二）的菸田，手持菸桿火把高舉照亮收成完的菸田。（記者曾迺強攝）

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