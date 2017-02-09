〈南部〉台日3大學課程交流 探究六甲產業文化
2017-02-09
〔記者楊金城／六甲報導〕台灣東海大學、日本愛知大學、日本人間環境大學師生共卅七人，昨天起進駐六甲國中四天為基地，學生將一起深入探究六甲區火鶴花產業、新台灣之子議題、傳統文化瓦窯、中學的英語教育和有日本歷史淵源的烏山頭水庫踏勘田調，台日交流從學生扎根做起。
六甲國中學生昨天先跟著台、日大學生學習英語，並表演火鶴花故事英語戲劇，也讓日本大學生體驗六甲國中學生扯鈴技藝，直說真有趣。六甲國中校長黃添勇說，台、日大學生到校和中學生調查六甲特色產業，對國中生是難得的交流體驗，並為台日交流貢獻。
東海大學教授宮藤節子表示，這是第十年進行台日社區交流課程，台、日大學生在寒、暑假到日本、台灣社區進行定點式的深入交流課程。今年會選定六甲作為研究社區，是另位教授張瑜珊長期關注六甲國中的粉絲專頁，發現不僅畢業校友自辦營隊帶領學弟妹認識在地文化，更自編英語戲劇進行社區展演，學校和社區互動佳，因此與六甲國中合作，促成台日社區交流的一樁美事。
昨天台、日大學生並帶領國中生，進行御飯糰及味噌湯的製作，共享六甲赤山米做成的傳統日本料理好滋味。
今天起，台、日大學生將帶中學生分組踏勘六甲火鶴花產業、新台灣之子議題、傳統文化瓦窯、烏山頭水庫，也將在十一日下午舉辦各主題的研究成果發表會，日本大學生是如何探究、看待六甲的產業文化和歷史，值得期待。
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