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〈南部〉抗議空污嚴重 行動劇消滅隱形怪

2017-02-09

〔記者蔡文居／台南報導〕台南、高雄及屏東的空氣品質比台北差，南部人幾乎每天都在毒氣中。環保團體昨天集體到台南市環保局前召開記者會，要求政府不能睡著不改善，行政院及環保署應該南遷，才能感受南部空污的嚴重。

台南十餘個環保、文化、公民團體昨天赴環保局召開記者會，台灣親子共學教育促進會親子並演出行動劇，要求政府消滅「PM2.5隱形怪」，訴求「我要乾淨好空氣」，呼籲大家一起來參加二月十九日高雄場的反空污遊行，環保局副局長林健三代表接下陳情書。

籲禁燒生煤、加強戶外運動人口宣導

南部反空污大遊行總召陳椒華表示，○二一九遊行訴求是要求禁燒生煤改用天然氣，要求行政院及環保署南遷，也要求暫停與檢討高屏空污總量管制計畫，中鋼煤礦砂堆置場應室內貯存等。PM2.5是一級致癌物，南、高、屏的空品比台北差，二○一五年及二○一六年的PM2.5年平均都是WHO標準的兩倍，台南一年有十個月超過年平均，南部人幾乎每天都在毒氣中。

台南空污自救會召集人陳建明表示，二○一五年環保署空品測站PM10日均值〉50微克／立方米的天數，台南四個測站天數平均將近二百天（WHO準則 〈3天），空氣實在很糟，政府應盡速針對戶外勞動族群及公園運動人口加強宣導，政府空品旗警示措施形同虛設，各級學校運動會應避開空污高峰期。

環局：已研擬中長期計畫並積極執行

環保局表示，南市已針對空污研擬中長期防制計畫並積極執行，從南市空氣品質監測資料顯示去年空品良好比率較一○三年增加六．一％；不良比率較一○三年下降十四．八％，顯見在南市府管制下空品確有改善。其中，針對工廠污染管制，已協商大型工廠在空品不良季節配合降載或減量等措施，今年元月起，減少每月用煤量卅三％，另排定於空品不良期間進行歲修；也與奇美公司協議逐年將鍋爐製程的燃料由重油改為天然氣，可有效減少污染物排放。

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  • 南部反空污大遊行總召陳椒華（左）遞送改善空污陳情書，由環保局副局長林健三（右）代表接受。（記者蔡文居攝）

    南部反空污大遊行總召陳椒華（左）遞送改善空污陳情書，由環保局副局長林健三（右）代表接受。（記者蔡文居攝）

  • 台灣親子共學教育促進會親子並演出行動劇，要求政府消滅「PM2.5隱形怪」。（記者蔡文居攝）

    台灣親子共學教育促進會親子並演出行動劇，要求政府消滅「PM2.5隱形怪」。（記者蔡文居攝）

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