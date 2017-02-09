〈南部〉正統鹿耳門聖母廟鬧元宵 高空煙火有看頭
2017-02-09
十八吋炮管 射程350米 廟方趕工安裝
〔記者蔡文居／台南報導〕台南市正統鹿耳門聖母廟「國際高空煙火秀」將於元宵夜登場，目前各式口徑的高空煙火炮管正趕工進行安裝，廟方昨天公開展示今年最大口徑的高空煙火炮管為十八吋的炮管，射程可達三百五十米高。
聖母廟主委王明義表示，正統鹿耳門聖母廟為迎接新春，推出二○一七年「花火迎春迓春牛」系列活動，今年以「鹿耳門風華再現慶元宵」為主題，將於二月十一日晚上八點登場。
搶春牛、炸蜂炮、高空煙火 嗨整晚
王明義說，今年的高空煙火秀，無論煙火的顏色及花樣，比南北跨年煙火更有看頭，除了高空煙火秀，當天下午舉辦各項藝文活動表演，晚上六點到八點舉行「迎春牛提燈遊行」及搶春牛活動，之後則是炸蜂炮與燦爛奪目的國際高空煙火秀，活動時間持續至晚上十點半，歡迎民眾來聖母廟參觀、鬧元宵。
今年蜂炮及高空煙火秀在晚上八點搶春牛儀式後展開，分為二梯次進行，並交互進行，每一梯次先由六門蜂炮炸放卅分鐘，再進行廿分鐘的高空煙火秀。
負責高空煙火施放的山鈦煙火公司，這幾天加緊趕工中。其中，高空煙火發射炮管昨天大致架設完成。廟方表示，今年炮管最大口徑比照去年為十八吋，直徑約四十六公分，預計可發射達三百五十米高，以豐富動態花朵呈現，屆時火樹銀花，點亮台江夜空，將為春節再掀另一波高潮。
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