〈南部〉鹽水溪橋改建明動工 不會全面封橋

2017-02-09

〔記者洪瑞琴、蔡文居／台南報導〕連接安南區及北區的鹽水溪橋改建工程將於二月十日動工，網路瘋傳鹽水溪橋將於當天封橋，引發民怨，附近商家抗議不斷。南市工務局及施工單位公路總局昨日澄清只有進行交通管制，並沒有全面封橋，公車照樣行駛。

網路瘋傳將封橋 引發商家抗議

由於網傳鹽水溪橋將於二月十日開始封橋，副議長郭信良的服務處這兩天民眾詢問電話接不完，郭信良昨天特別赴現場了解後表示，沒有這回事。工務局表示，該工程是委由公路總局承辦，全面封橋是謠傳，只有部分深夜作業時間全面封閉禁止通行，且非每天，而是只有部分時段，屆時公路總局也會提早公告。

工務局：部分深夜作業才封橋

工務局表示，公路總局說明鹽水溪橋自二月十日開始進行拆除改建，施工期間二年，車道縮減配合各施工階段調整。施工期間的交通安全與車流紓解，除設置交通導引牌面外，路口也加派現場交通指揮人員維持秩序，請用路人務必遵守。

期間僅禁公車外的大型車通行

為確保行車安全，施工期間禁止大型車輛通行（公車除外），行經鹽水溪橋的其他車輛敬請減速慢行或改道行駛北安橋或大港觀海橋。行人請避免行經工區，並利用橋梁兩側人行景觀橋通行。只有部分作業須於夜間施工（晚上十一時至隔日上午六時），則全面封閉禁止通行。

工期兩年 解決橋梁老舊問題

南市工務局表示，鹽水溪橋是串聯雲嘉南地區及南市安南區、北區進出市區重要聯絡橋梁，橋齡近四十年，但是交通流量日益增加，每逢上下班尖峰時段車水馬龍。經市府全力爭取，橋梁改建總預算五．八億元，其中工程費五億元、用地費八千萬元，全由中央負擔；原橋面寬十八公尺將拓寬到三十公尺，以利銜接海佃路，長度二百廿公尺，預定一○八年二月完工，可改善北區及安南區間鹽水溪橋的交通路網，同時提高橋梁防洪暨耐震能力，解決老舊橋梁問題。