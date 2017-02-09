〈南部〉鹽水溪橋改建明動工 不會全面封橋
〔記者洪瑞琴、蔡文居／台南報導〕連接安南區及北區的鹽水溪橋改建工程將於二月十日動工，網路瘋傳鹽水溪橋將於當天封橋，引發民怨，附近商家抗議不斷。南市工務局及施工單位公路總局昨日澄清只有進行交通管制，並沒有全面封橋，公車照樣行駛。
網路瘋傳將封橋 引發商家抗議
由於網傳鹽水溪橋將於二月十日開始封橋，副議長郭信良的服務處這兩天民眾詢問電話接不完，郭信良昨天特別赴現場了解後表示，沒有這回事。工務局表示，該工程是委由公路總局承辦，全面封橋是謠傳，只有部分深夜作業時間全面封閉禁止通行，且非每天，而是只有部分時段，屆時公路總局也會提早公告。
工務局：部分深夜作業才封橋
工務局表示，公路總局說明鹽水溪橋自二月十日開始進行拆除改建，施工期間二年，車道縮減配合各施工階段調整。施工期間的交通安全與車流紓解，除設置交通導引牌面外，路口也加派現場交通指揮人員維持秩序，請用路人務必遵守。
期間僅禁公車外的大型車通行
為確保行車安全，施工期間禁止大型車輛通行（公車除外），行經鹽水溪橋的其他車輛敬請減速慢行或改道行駛北安橋或大港觀海橋。行人請避免行經工區，並利用橋梁兩側人行景觀橋通行。只有部分作業須於夜間施工（晚上十一時至隔日上午六時），則全面封閉禁止通行。
工期兩年 解決橋梁老舊問題
南市工務局表示，鹽水溪橋是串聯雲嘉南地區及南市安南區、北區進出市區重要聯絡橋梁，橋齡近四十年，但是交通流量日益增加，每逢上下班尖峰時段車水馬龍。經市府全力爭取，橋梁改建總預算五．八億元，其中工程費五億元、用地費八千萬元，全由中央負擔；原橋面寬十八公尺將拓寬到三十公尺，以利銜接海佃路，長度二百廿公尺，預定一○八年二月完工，可改善北區及安南區間鹽水溪橋的交通路網，同時提高橋梁防洪暨耐震能力，解決老舊橋梁問題。
看更多！請加入自由時報粉絲團
高市議會「敲響議事槌、飛躍一甲子」議事槌展今揭幕，公開陳列民國四十七年由當時台灣省議會議長黃朝琴贈給原高縣議會的議事槌，議長康裕成有感而發表…
- 他家的鸚鵡這樣叫...網友：一定會報警啊
- 《熔爐》民秀長大了！ 清秀小鮮肉喜迎畢業典禮
- 貪檢王朝震出獄轉律師 南律公會：拒成回收桶
- 劉燕燕爆逼吞安眠藥 － 郭美珠告誹謗 嗆白冰冰汙衊
- 名模林若亞 抗稅成功// 薪扣額上限12.8萬 違憲
- 不同意見書 黃虹霞︰慎防傷到低薪者
- 證券行情表、證券表格
- 日職迷幸福 出站就是球場
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Apology issued for questionable member bids
- 怒轟法官擋禁穆令 川普：連壞高中生也支持我！
- 女兒時裝產品遭下架 川普抨擊連鎖百貨
- 健康充電站─婦女保健講座
- 憂台紙變廢紙 股東員工告董座
- 引導台商回台 陸委會統籌辦理
- 莎莎曬辣肉 永烈抱抱癡喊好香
- 川普禁令聽證會 「政府立論薄弱」
- 試院秘書長拜會柯建銘 表達支持年金改革
- 洪駁權貴說︰心裡的房子都住黨員
- Garmin智慧指針錶 亞洲限定版搶眼上市
- 鄭凱文 挑戰土投最高薪
- 俄異議領袖再被判有罪 角逐總統夢恐斷
- 11歲男童 疑夢遊墜樓亡
- 中職迷嚐鮮 另類地鐵大戰
- 費玉清攻蛋加場售出8成 跨世代歌單 挑對味的唱
- 「私立惠比壽中學」松野莉奈18歲猝逝 台灣演唱會恐生變
- 國旅卡新規定 3/1起半數金額須用在旅遊
- 喬紫喬出道前暴肥 肌動甩肉
- 力成、日月光首季營收 挑戰歷年同期新高
- 引述金恩妻信件 美參院戰神華倫竟遭禁言
- 汎德永業整合 下半年掛興櫃
- 2公尺雙塔3度對決 泰山譚傑龍大躍進
- 「成醫GO APP」 找出跌倒高風險族群
- 02/09 各報重點新聞一覽
- [即時]不堪鄉民酸語 高鳴遺孀靈前淚崩喊告
- 郝︰組超然審查委員會
- 吳質疑財產︰不知她有多少棟房子
- 中常委爆料︰黃復興下令 不挺柱就除籍
- 楊千霈超自虐 全因隱藏這種性格
- 〈台股青紅燈〉二代張忠謀有多重要
- 德佬逆轉三分彈 麥考倫一拋絕殺
標題：〈南部〉鹽水溪橋改建明動工 不會全面封橋
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email