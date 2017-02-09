〈南部〉捉蝦、添水、架防風布 養殖戶「寒戰」

2017-02-09

〔記者黃旭磊／高雄報導〕寒流來襲，養蝦戶捉蝦、添水避免損失。

養蝦戶莊國顯於去年一月霸王寒流時，損失近兩公噸成蝦，昨天（八日）先捉兩百斤蝦，並為養殖池加水防寒，莊國顯說，蝦苗怕冷，去年損失實在太大，「聽到有寒流，能捉的先捉，希望減少損失。」

高屏地區養殖業者也架設防風布、增加水深，並加強越冬溝保溫，就怕魚苗凍死，多數永安及彌陀魚塭則架設防風布。

海洋局長王端仁表示，永安養殖產銷班已增高水位因應，至於各公所、漁會、協會、產銷班等，也協助減投飼料，建議水溫若低於十五度抽海水，並採儀器加溫，減輕魚群死亡威脅，至於浮出水面之魚體應馬上撿除，防止水質惡化。

漁業署副署長黃鴻燕表示，依據中央氣象局資料，今天（九日）至十三日將受寒流影響，台南以北沿海及空曠地區會出現九至十度左右低溫，南部地區氣溫可能低至十二度，「籲請養殖業者加強防範，避免損失。」

黃鴻燕說，低溫期間業者需暫停投餌，並關閉水車避免擾動水體、驚動魚群，且要儘早採捕，減少損失。