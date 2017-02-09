| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
全台急凍淡水僅9.7度！ 18縣市低溫特報
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉捉蝦、添水、架防風布 養殖戶「寒戰」

2017-02-09

〔記者黃旭磊／高雄報導〕寒流來襲，養蝦戶捉蝦、添水避免損失。

養蝦戶莊國顯於去年一月霸王寒流時，損失近兩公噸成蝦，昨天（八日）先捉兩百斤蝦，並為養殖池加水防寒，莊國顯說，蝦苗怕冷，去年損失實在太大，「聽到有寒流，能捉的先捉，希望減少損失。」

高屏地區養殖業者也架設防風布、增加水深，並加強越冬溝保溫，就怕魚苗凍死，多數永安及彌陀魚塭則架設防風布。

海洋局長王端仁表示，永安養殖產銷班已增高水位因應，至於各公所、漁會、協會、產銷班等，也協助減投飼料，建議水溫若低於十五度抽海水，並採儀器加溫，減輕魚群死亡威脅，至於浮出水面之魚體應馬上撿除，防止水質惡化。

漁業署副署長黃鴻燕表示，依據中央氣象局資料，今天（九日）至十三日將受寒流影響，台南以北沿海及空曠地區會出現九至十度左右低溫，南部地區氣溫可能低至十二度，「籲請養殖業者加強防範，避免損失。」

黃鴻燕說，低溫期間業者需暫停投餌，並關閉水車避免擾動水體、驚動魚群，且要儘早採捕，減少損失。

廣告
  • 養殖戶架設防風布。（記者黃旭磊攝）

    養殖戶架設防風布。（記者黃旭磊攝）

  • 養殖戶加水防寒。（記者黃旭磊攝）

    養殖戶加水防寒。（記者黃旭磊攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
花甲議事槌 見證高縣議事「輕重」

高市議會「敲響議事槌、飛躍一甲子」議事槌展今揭幕，公開陳列民國四十七年由當時台灣省議會議長黃朝琴贈給原高縣議會的議事槌，議長康裕成有感而發表…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤湖南蛋
暖呼呼～紅薯雞肉湯
甜蜜蜜♡伯爵茶布丁
煮湯食材何時下鍋？
轉寄

標題：〈南部〉捉蝦、添水、架防風布 養殖戶「寒戰」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月9日‧星期四‧丁酉年正月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.