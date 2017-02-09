〈南部〉台中人口將超越 市府︰不追求數字成長

2017-02-09

〔記者王榮祥／高雄報導〕台中市長林佳龍日前預告，台中人口可望超越高雄，今年底有機會成為全台第二大城！高市民政局長張乃千昨表示，不會盲目追求單一數字成長，健全城市發展與生活條件比較務實。

至今年一月底止，高雄總設籍人口二七七九三三二人，台中設籍人口二七六九○○五人，差距一○三二七人。

台中市長林佳龍本月六日在台中首屆青年議會報告中指出，台中人口有望超越高雄，年底有機會成為台灣第二大都市，屆時將迎接「大台中時代」，引起外界關注。

背負設籍人口壓力的高市民政局長張乃千昨指出，高雄不會盲目追求單一數字成長，應把重心放在健全城市發展、強化生活條件上才實在。

針對設籍人口可能被超越，張乃千分析高雄勞保投保人口十年來持續增加，部分人力卻未在高雄設籍，另有部分離島鄉親定居高雄，戶籍仍在離島家鄉（因有優惠），還有北高雄部分家庭考量孩童就近就學，遂把戶籍遷往台南，各種情況顯示，實際在高雄的人口，遠多於設籍數。

強調推動宜居城市較務實

張乃千認為，太注重設籍人口其實意義不大，他舉高雄近幾年持續推動的宜居城市相關政策為例，包括產業轉型、綠地擴增、交通與治安改善等政策，認為這些做法較務實。

他進一步指出，在高雄生活不那麼擁擠、房價與物價比中北部親民，較讓人詬病的空氣污染、就業機會等，也持續透過引進高科技、文創、綠能的新世代產業，搭配傳統產業升級與優質化，逐步調整整體產業環境、並強化就職條件。

張乃千強調，與其一味追求設籍人口成長，不如思索一片土地到底可負擔多少人口，或應如何善用既有空間、不斷改善生活條件，高雄正在這麼做。