〈南部〉資格不符 旗山農會挑戰派陣前換將

2017-02-09

〔記者黃佳琳、蔡清華／高雄報導〕本月十九日即將進行基層農會改選，今年戰況格外激烈的旗山農會，原本戰況佔上風的挑戰派傳出重大危機，原先有意挑戰理事長大位的陳姓候選人，被判定資格不符，申覆仍遭駁回，消息傳回地方後，內場派士氣大振，而挑戰派面臨陣前換將，積極找尋替代人選。

申覆遭駁回 向農局陳情

據了解，有意參選理事長的陳姓候選人，為了這次農會改選，已投入超過半年時間佈樁，加上地方重量級人士協助操盤，挑戰派原本聲勢大好，有機會贏得選戰，沒料到卻在登記參選理事時，被農會選監小組判定資格不符，無法登記參選。

挑戰派備妥兩名接任名單

地方人士透露，陳姓候選人經旗山農會二次召開審查會，仍被駁回其申覆案，最後向市府農業局陳情，希望能恢復參選資格。不過，農業局表示，市府無權審查其資格，只能代其尋求可能救濟的管道。

因下禮拜就要選舉，選情緊繃的情況下，已顧不得選前換將大忌，挑戰派目前也備妥兩名接任名單，但仍無法對外公布，到底是誰代替出馬參選。

而這個消息對於面臨挑戰的內場派來說，可說是士氣大振，還私下奚落對手，「連自己沒資格選都不曉得，還敢出來登記」，但因挑戰派來勢洶洶，內場派目前也不敢大意，仍持續運作選務工作，希望能藉此契機打贏選戰。