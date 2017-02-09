〈南部〉台東招牌景觀改造 光明路打頭陣
2017-02-09
〔記者張存薇／台東報導〕趁著尼伯特風災重建契機，台東縣政府推動招牌景觀改造計畫，選定台東市光明路為示範街區，昨天也舉行「小招牌大景觀」設計思考會議，邀設計、廣告業者參與，希望逐步讓台東市區街道「改頭換面」展現新氣象。
示範街區從新生路到中正路段共有廿戶商家加入，設計師實地走訪、與商家討論後，再設計出符合規範、小而美的新招牌，預計三月底完成施作。而設計思考會議就是邀在地廣告業者加入，吸引更多商家採用更有設計感的招牌。
建設處指出，縣府自去年底開始拆除風災破損、有安全疑慮的招牌，已拆除一二六五件，亦推出招牌廣告獎勵補助計畫，同街廓五家以上商家聯合提出即可獲每面招牌兩萬元補助，未達五家以上的業者則可申請一萬元，包括風災善款一千萬元指定用於招牌，加上花東永續發展基金近三千萬元計畫，預計可補助一千八百五十件招牌新設，並拆除六百件大型及違規招牌。
建設處表示，除光明路為示範區，也會再推出第二期示範計畫，預計補助五十戶商家設計費用，商家也可另再申請製作補助。此外，縣府已針對市區五百多件違規招牌店家發出勸導單、陳述意見書，希望業者儘快改善，否則三月起就會寄出拆除及處份書，違規招牌可罰四萬至廿萬元。
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