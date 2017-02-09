〈南部〉《首度開放》恆春停機坪辦音樂季 無人投標
2017-02-09
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕春節假期結束，墾丁春天音樂節業者開始宣傳，屏縣府與恆春機場合作，首度開放航廈旁停機坪供申請舉辦音樂季活動，竟乏人問津，目前僅鵝鑾鼻「春吶」、夏都「春宴」及「春電混樂」三場活動確定舉辦，令當地業者擔心音樂季魅力逐年退燒。
為活化恆春機場，今年首度開放航廈旁停機坪讓音樂業者申請，但至六日申請截止，僅有廠商探循評估場地，沒有任何業者投標申請。
恆春機場釋出一萬六千多平方公尺的停機坪，四周設置圍籬區隔活動區域，由縣府協助場地安全維護，並規劃航警宿舍旁廣場及航廈前作為停車場，開放三月三十一日至四月四日。
屏縣府文化處表演藝術科指出，去年離開的業者「春浪」評估後，今年仍不回恆春半島舉辦，其他新廠商對機場的吸票能力擔憂，投標時間截止前都沒有廠商投標。
Hot墾丁旅遊網初步統計，墾丁春天音樂季已確定有鵝鑾鼻「春天吶喊」、夏都「春宴」及「春電混樂」三個場地確定舉辦，去年因故停辦的「泡泡趴」，正積極尋覓舉辦場地中。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
花甲議事槌 見證高縣議事「輕重」
高市議會「敲響議事槌、飛躍一甲子」議事槌展今揭幕，公開陳列民國四十七年由當時台灣省議會議長黃朝琴贈給原高縣議會的議事槌，議長康裕成有感而發表…
網友回應
熱門新聞
- 他家的鸚鵡這樣叫...網友：一定會報警啊
- 《熔爐》民秀長大了！ 清秀小鮮肉喜迎畢業典禮
- 貪檢王朝震出獄轉律師 南律公會：拒成回收桶
- 劉燕燕爆逼吞安眠藥 － 郭美珠告誹謗 嗆白冰冰汙衊
- 名模林若亞 抗稅成功// 薪扣額上限12.8萬 違憲
- 不同意見書 黃虹霞︰慎防傷到低薪者
- 證券行情表、證券表格
- 日職迷幸福 出站就是球場
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Apology issued for questionable member bids
- 怒轟法官擋禁穆令 川普：連壞高中生也支持我！
- 女兒時裝產品遭下架 川普抨擊連鎖百貨
- 健康充電站─婦女保健講座
- 憂台紙變廢紙 股東員工告董座
- 引導台商回台 陸委會統籌辦理
- 莎莎曬辣肉 永烈抱抱癡喊好香
- 川普禁令聽證會 「政府立論薄弱」
- 試院秘書長拜會柯建銘 表達支持年金改革
- 洪駁權貴說︰心裡的房子都住黨員
- Garmin智慧指針錶 亞洲限定版搶眼上市
- 鄭凱文 挑戰土投最高薪
- 俄異議領袖再被判有罪 角逐總統夢恐斷
- 11歲男童 疑夢遊墜樓亡
- 中職迷嚐鮮 另類地鐵大戰
- 費玉清攻蛋加場售出8成 跨世代歌單 挑對味的唱
- 「私立惠比壽中學」松野莉奈18歲猝逝 台灣演唱會恐生變
- 國旅卡新規定 3/1起半數金額須用在旅遊
- 喬紫喬出道前暴肥 肌動甩肉
- 力成、日月光首季營收 挑戰歷年同期新高
- 引述金恩妻信件 美參院戰神華倫竟遭禁言
- 汎德永業整合 下半年掛興櫃
- 2公尺雙塔3度對決 泰山譚傑龍大躍進
- 「成醫GO APP」 找出跌倒高風險族群
- 02/09 各報重點新聞一覽
- [即時]不堪鄉民酸語 高鳴遺孀靈前淚崩喊告
- 郝︰組超然審查委員會
- 吳質疑財產︰不知她有多少棟房子
- 中常委爆料︰黃復興下令 不挺柱就除籍
- 楊千霈超自虐 全因隱藏這種性格
- 〈台股青紅燈〉二代張忠謀有多重要
- 德佬逆轉三分彈 麥考倫一拋絕殺
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉《首度開放》恆春停機坪辦音樂季 無人投標
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分