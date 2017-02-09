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〈南部〉《首度開放》恆春停機坪辦音樂季 無人投標

2017-02-09

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕春節假期結束，墾丁春天音樂節業者開始宣傳，屏縣府與恆春機場合作，首度開放航廈旁停機坪供申請舉辦音樂季活動，竟乏人問津，目前僅鵝鑾鼻「春吶」、夏都「春宴」及「春電混樂」三場活動確定舉辦，令當地業者擔心音樂季魅力逐年退燒。

為活化恆春機場，今年首度開放航廈旁停機坪讓音樂業者申請，但至六日申請截止，僅有廠商探循評估場地，沒有任何業者投標申請。

恆春機場釋出一萬六千多平方公尺的停機坪，四周設置圍籬區隔活動區域，由縣府協助場地安全維護，並規劃航警宿舍旁廣場及航廈前作為停車場，開放三月三十一日至四月四日。

屏縣府文化處表演藝術科指出，去年離開的業者「春浪」評估後，今年仍不回恆春半島舉辦，其他新廠商對機場的吸票能力擔憂，投標時間截止前都沒有廠商投標。

Hot墾丁旅遊網初步統計，墾丁春天音樂季已確定有鵝鑾鼻「春天吶喊」、夏都「春宴」及「春電混樂」三個場地確定舉辦，去年因故停辦的「泡泡趴」，正積極尋覓舉辦場地中。

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