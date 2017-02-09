〈南部〉國民黨屏黨部正瘦身 6600人申請入黨
2017-02-09
〔記者李立法／屏東報導〕開春後人事大幅瘦身的國民黨屏東縣黨部，在這波黨主席改選所掀起新進黨員招募熱潮中，共有六千六百多人申請入黨，人數之眾，歷年罕見，國民縣黨部表示，新進黨員多半是全國黨代表參選人號召而來。
多半是全國黨代表參選人招募的
民進黨屏東縣黨部指出，小英當選總統完成政黨輪替後，曾在故鄉屏東縣帶動入黨熱潮，過去一年多來，全縣新增黨員約八千人，全縣黨員數從一萬二千人增加到二萬人，國民黨一個黨主席選舉，讓屏東縣在這麼短的時間內增加六、七千名黨員，難免會讓外界擔心「質」的問題。
國民黨縣黨部書記長林育先表示，五月二十日改選全國黨代表，屏東縣現任黨代表有四十五人，競爭激烈，加上黨主席有五組人馬角逐，都各有支持的黨代表人選，無不卯足全力招募新黨員，力求出線，加上不少民眾對新政府的「一例一休」等措施不滿，才帶動這一波的入黨熱潮。
林育先表示，屏東縣現有黨員數三萬四千多人，若加上今年申請入黨的六千六百多人，全縣黨員數可望突破四萬人，對於黨員數爆增恐有素質參差不齊的疑慮，經黨部初步審核，新加入成員並無不良份子或黑道背景。
另外，國民黨屏東縣黨部新的一年人事大幅瘦身，四十一名有給職黨務幹部中，有二十四人退休及退職，開春之後，包括縣黨部各組長及各地區執行長等黨工，只剩十七人，縣黨部主委蘇清泉堅持不支薪，要與黨共體時艱。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
花甲議事槌 見證高縣議事「輕重」
高市議會「敲響議事槌、飛躍一甲子」議事槌展今揭幕，公開陳列民國四十七年由當時台灣省議會議長黃朝琴贈給原高縣議會的議事槌，議長康裕成有感而發表…
網友回應
熱門新聞
- 他家的鸚鵡這樣叫...網友：一定會報警啊
- 《熔爐》民秀長大了！ 清秀小鮮肉喜迎畢業典禮
- 貪檢王朝震出獄轉律師 南律公會：拒成回收桶
- 劉燕燕爆逼吞安眠藥 － 郭美珠告誹謗 嗆白冰冰汙衊
- 名模林若亞 抗稅成功// 薪扣額上限12.8萬 違憲
- 不同意見書 黃虹霞︰慎防傷到低薪者
- 證券行情表、證券表格
- 日職迷幸福 出站就是球場
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Apology issued for questionable member bids
- 怒轟法官擋禁穆令 川普：連壞高中生也支持我！
- 女兒時裝產品遭下架 川普抨擊連鎖百貨
- 健康充電站─婦女保健講座
- 憂台紙變廢紙 股東員工告董座
- 引導台商回台 陸委會統籌辦理
- 莎莎曬辣肉 永烈抱抱癡喊好香
- 川普禁令聽證會 「政府立論薄弱」
- 試院秘書長拜會柯建銘 表達支持年金改革
- 洪駁權貴說︰心裡的房子都住黨員
- Garmin智慧指針錶 亞洲限定版搶眼上市
- 鄭凱文 挑戰土投最高薪
- 俄異議領袖再被判有罪 角逐總統夢恐斷
- 11歲男童 疑夢遊墜樓亡
- 中職迷嚐鮮 另類地鐵大戰
- 費玉清攻蛋加場售出8成 跨世代歌單 挑對味的唱
- 「私立惠比壽中學」松野莉奈18歲猝逝 台灣演唱會恐生變
- 國旅卡新規定 3/1起半數金額須用在旅遊
- 喬紫喬出道前暴肥 肌動甩肉
- 力成、日月光首季營收 挑戰歷年同期新高
- 引述金恩妻信件 美參院戰神華倫竟遭禁言
- 汎德永業整合 下半年掛興櫃
- 2公尺雙塔3度對決 泰山譚傑龍大躍進
- 「成醫GO APP」 找出跌倒高風險族群
- 02/09 各報重點新聞一覽
- [即時]不堪鄉民酸語 高鳴遺孀靈前淚崩喊告
- 郝︰組超然審查委員會
- 吳質疑財產︰不知她有多少棟房子
- 中常委爆料︰黃復興下令 不挺柱就除籍
- 楊千霈超自虐 全因隱藏這種性格
- 〈台股青紅燈〉二代張忠謀有多重要
- 德佬逆轉三分彈 麥考倫一拋絕殺
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉國民黨屏黨部正瘦身 6600人申請入黨
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分