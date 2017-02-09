〈南部〉國民黨屏黨部正瘦身 6600人申請入黨

2017-02-09

〔記者李立法／屏東報導〕開春後人事大幅瘦身的國民黨屏東縣黨部，在這波黨主席改選所掀起新進黨員招募熱潮中，共有六千六百多人申請入黨，人數之眾，歷年罕見，國民縣黨部表示，新進黨員多半是全國黨代表參選人號召而來。

多半是全國黨代表參選人招募的

民進黨屏東縣黨部指出，小英當選總統完成政黨輪替後，曾在故鄉屏東縣帶動入黨熱潮，過去一年多來，全縣新增黨員約八千人，全縣黨員數從一萬二千人增加到二萬人，國民黨一個黨主席選舉，讓屏東縣在這麼短的時間內增加六、七千名黨員，難免會讓外界擔心「質」的問題。

國民黨縣黨部書記長林育先表示，五月二十日改選全國黨代表，屏東縣現任黨代表有四十五人，競爭激烈，加上黨主席有五組人馬角逐，都各有支持的黨代表人選，無不卯足全力招募新黨員，力求出線，加上不少民眾對新政府的「一例一休」等措施不滿，才帶動這一波的入黨熱潮。

林育先表示，屏東縣現有黨員數三萬四千多人，若加上今年申請入黨的六千六百多人，全縣黨員數可望突破四萬人，對於黨員數爆增恐有素質參差不齊的疑慮，經黨部初步審核，新加入成員並無不良份子或黑道背景。

另外，國民黨屏東縣黨部新的一年人事大幅瘦身，四十一名有給職黨務幹部中，有二十四人退休及退職，開春之後，包括縣黨部各組長及各地區執行長等黨工，只剩十七人，縣黨部主委蘇清泉堅持不支薪，要與黨共體時艱。