〈南部〉六堆「尖炮城」來了! 週末熱鬧登場
2017-02-09
〔記者邱芷柔／屏東報導〕被列入全國客庄十二大節慶的屏東六堆尖炮城活動將在週末登場，十一日由發源地萬巒鄉五溝水及內埔鄉、長治鄉、高樹鄉等四個鄉鎮同時舉行，十二日在縣立運動公園展開獎金爭奪戰。
手拿鞭炮串，點燃後向上丟進竹籠，「尖炮城」早期是客庄受攻擊時，用來互相通知，後來轉變為元宵節村民祈求平安的娛樂賽事。
縣府客務處指出，尖炮城競賽最高獎金為「雲霄尖炮城」組首獎十萬元，今年該組共有兩百支隊伍參賽，最快記錄為六點八三秒，今年冠軍將在十二日晚間出爐；「極限尖炮城」組別今年一開放報名就被秒殺額滿，是否有人能刷新過去最高十二公尺的紀錄也備受矚目。
尖炮城講求力道、準度，還得靠一點運氣才能將鞭炮投進東、西、南、北向四個洞的竹籠中，縣長潘孟安昨率先小試身手，他說，尖炮城看起來簡單，其實不容易，得克服風向問題才能順利攻城，兩天活動結合社區民俗特色及農特產展售，歡迎各地民眾一起到場品嚐六堆客家美食，歡慶元宵。
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