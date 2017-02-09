| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
全台急凍淡水僅9.7度！ 18縣市低溫特報
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉六堆「尖炮城」來了! 週末熱鬧登場

2017-02-09

〔記者邱芷柔／屏東報導〕被列入全國客庄十二大節慶的屏東六堆尖炮城活動將在週末登場，十一日由發源地萬巒鄉五溝水及內埔鄉、長治鄉、高樹鄉等四個鄉鎮同時舉行，十二日在縣立運動公園展開獎金爭奪戰。

手拿鞭炮串，點燃後向上丟進竹籠，「尖炮城」早期是客庄受攻擊時，用來互相通知，後來轉變為元宵節村民祈求平安的娛樂賽事。

縣府客務處指出，尖炮城競賽最高獎金為「雲霄尖炮城」組首獎十萬元，今年該組共有兩百支隊伍參賽，最快記錄為六點八三秒，今年冠軍將在十二日晚間出爐；「極限尖炮城」組別今年一開放報名就被秒殺額滿，是否有人能刷新過去最高十二公尺的紀錄也備受矚目。

尖炮城講求力道、準度，還得靠一點運氣才能將鞭炮投進東、西、南、北向四個洞的竹籠中，縣長潘孟安昨率先小試身手，他說，尖炮城看起來簡單，其實不容易，得克服風向問題才能順利攻城，兩天活動結合社區民俗特色及農特產展售，歡迎各地民眾一起到場品嚐六堆客家美食，歡慶元宵。

廣告
  • 六堆尖炮城系列活動週末登場。 （記者邱芷柔攝）

    六堆尖炮城系列活動週末登場。 （記者邱芷柔攝）

  • 尖炮城不僅講求力道、準度，還得靠一點運氣才能將鞭炮投進四個洞的竹籠中。（記者邱芷柔攝）

    尖炮城不僅講求力道、準度，還得靠一點運氣才能將鞭炮投進四個洞的竹籠中。（記者邱芷柔攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
花甲議事槌 見證高縣議事「輕重」

高市議會「敲響議事槌、飛躍一甲子」議事槌展今揭幕，公開陳列民國四十七年由當時台灣省議會議長黃朝琴贈給原高縣議會的議事槌，議長康裕成有感而發表…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤湖南蛋
暖呼呼～紅薯雞肉湯
甜蜜蜜♡伯爵茶布丁
煮湯食材何時下鍋？
轉寄

標題：〈南部〉六堆「尖炮城」來了! 週末熱鬧登場


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月9日‧星期四‧丁酉年正月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.