〈南部〉台東首炸寒單爺 市長上轎挨炸
〔記者黃明堂／台東報導〕台東市鬧元宵最具震撼力的「炸寒單」，昨天在南京路首炸，市長張國洲親自上轎挨炸，衣服炸破洞，隨後由五肉身寒單接力上陣，連炸廿分鐘。一直到十二日，炸寒單及遶境、民俗晚會，將讓台東市熱鬧非凡。
南京路開炸 張國洲衣服炸破洞
台東市公所昨天邀部分陣頭表演暖身，天師壇表演官將首，神威懾人，北極殿表演炮炸虎爺，鞭炮鋪成路，將軍轎踩著炮火一路前進，最後後在轎下放了大堆鞭炮，轟然巨響，火光黑煙衝天，幾乎燒轎。宣靈堂的跳鍾馗演的活靈活現。
炸寒單至週日 並有遶境等活動
市長張國洲說，今年的元宵從往年連續遶境兩天，改為一天遶境，隔天定點表演，熱鬧不縮水，遶境路線將實施交管； 另外，十日在海濱公園舉辦元宵晚會，歡迎全國各地民眾來歡渡元宵節。
昨天的首場炸寒單，由玄武堂推出五位肉身寒單爺，但第一轎由張國洲親自上陣，未脫掉上衣，以正常穿著上轎，鞭炮也真的往他身上丟，他老神在在，下轎後，衣服破了好幾個洞；張國洲說，他從十幾歲少年時，就是肉身上陣的寒單爺，一次可在轎上挺過數十分鐘。
後續五個肉身寒單爺上轎，主控大局的玄武堂堂主李建智觀察到前二炸炮火不夠密集，因此，當場要炮手加足火力，後續果然威力十足，炸到濃煙籠罩，白天幾乎變黑夜。
玄武堂接下來的炮炸活動大都在元宵及次日，接受商家及官方邀炸，十日晚間七點在海濱公園參加市公所舉辦的金雞報喜之夜，相關場次時地在台東市公所網站可查閱。另外，邯鄲堂在元宵當天已排定五場次炮炸。
炮炸寒單爺，有一說是源自中國一地名邯鄲，但當地並無炸寒單習俗。當地士紳特別到台東取經，昨天上轎肉身挨炸，還打算從玄武堂分靈回鄉建廟供奉，複製台東的寒單習俗。
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