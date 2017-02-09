| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
全台急凍淡水僅9.7度！ 18縣市低溫特報
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉台東首炸寒單爺 市長上轎挨炸

2017-02-09

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市鬧元宵最具震撼力的「炸寒單」，昨天在南京路首炸，市長張國洲親自上轎挨炸，衣服炸破洞，隨後由五肉身寒單接力上陣，連炸廿分鐘。一直到十二日，炸寒單及遶境、民俗晚會，將讓台東市熱鬧非凡。

南京路開炸 張國洲衣服炸破洞

台東市公所昨天邀部分陣頭表演暖身，天師壇表演官將首，神威懾人，北極殿表演炮炸虎爺，鞭炮鋪成路，將軍轎踩著炮火一路前進，最後後在轎下放了大堆鞭炮，轟然巨響，火光黑煙衝天，幾乎燒轎。宣靈堂的跳鍾馗演的活靈活現。

炸寒單至週日 並有遶境等活動

市長張國洲說，今年的元宵從往年連續遶境兩天，改為一天遶境，隔天定點表演，熱鬧不縮水，遶境路線將實施交管； 另外，十日在海濱公園舉辦元宵晚會，歡迎全國各地民眾來歡渡元宵節。

昨天的首場炸寒單，由玄武堂推出五位肉身寒單爺，但第一轎由張國洲親自上陣，未脫掉上衣，以正常穿著上轎，鞭炮也真的往他身上丟，他老神在在，下轎後，衣服破了好幾個洞；張國洲說，他從十幾歲少年時，就是肉身上陣的寒單爺，一次可在轎上挺過數十分鐘。

後續五個肉身寒單爺上轎，主控大局的玄武堂堂主李建智觀察到前二炸炮火不夠密集，因此，當場要炮手加足火力，後續果然威力十足，炸到濃煙籠罩，白天幾乎變黑夜。

玄武堂接下來的炮炸活動大都在元宵及次日，接受商家及官方邀炸，十日晚間七點在海濱公園參加市公所舉辦的金雞報喜之夜，相關場次時地在台東市公所網站可查閱。另外，邯鄲堂在元宵當天已排定五場次炮炸。

炮炸寒單爺，有一說是源自中國一地名邯鄲，但當地並無炸寒單習俗。當地士紳特別到台東取經，昨天上轎肉身挨炸，還打算從玄武堂分靈回鄉建廟供奉，複製台東的寒單習俗。

廣告
  • 台東市長張國洲穿衣服上轎當寒單爺，衣服炸破洞。（記者黃明堂攝）

    台東市長張國洲穿衣服上轎當寒單爺，衣服炸破洞。（記者黃明堂攝）

  • 台東市昨天進行今年首炸寒單爺。 （記者黃明堂攝）

    台東市昨天進行今年首炸寒單爺。 （記者黃明堂攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
花甲議事槌 見證高縣議事「輕重」

高市議會「敲響議事槌、飛躍一甲子」議事槌展今揭幕，公開陳列民國四十七年由當時台灣省議會議長黃朝琴贈給原高縣議會的議事槌，議長康裕成有感而發表…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤湖南蛋
暖呼呼～紅薯雞肉湯
甜蜜蜜♡伯爵茶布丁
煮湯食材何時下鍋？
轉寄

標題：〈南部〉台東首炸寒單爺 市長上轎挨炸


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月9日‧星期四‧丁酉年正月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.