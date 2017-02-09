| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
全台急凍淡水僅9.7度！ 18縣市低溫特報
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉陽明山花季明登場 週六起交管

2017-02-09

〔記者黃建豪、陳紜甄／台北報導〕陽明山花季本週五將開跑，從二月十日起至三月十九日，期間將吸引大量人潮上山賞花，十一日起仰德大道與周邊道路實施交通管制，停車場將提高收費且停車位合計不到三百格，呼籲民眾多利用公車，花季專車一二七可於捷運士林與劍潭站搭乘。台北市今年配合西洋情人節規劃賞夜櫻區、野餐與踩街活動，家人同遊或情侶約會能享受不同玩賞韻味，因碰上暖冬花期較晚，推薦最佳賞花期在二二八連假前後。

〈tag_a》最佳賞花期 228連假前後〈/tag_a

花季期間，仰德大道例假日與二二八連假將實施交管，陽明山周邊道路中興路、湖山路二段亦有管制路邊停車與禁停紅、黃線。

民眾可在台北車站搭乘二六○；捷運士林與劍潭站搭乘二六○、三○三、紅五、小十五、休閒公車一一一與花季專車一二七；捷運北投站可搭小九、小廿五與休閒公車一二九；捷運石牌站搭乘小八與休閒公車一二八；捷運劍南路站搭乘六八一；捷運萬芳社區站搭乘休閒公車一○九。

從士林與劍潭站開出花季專車，在花季期間皆有營運，山下到山上，從上午六時半就有車，營運到下午三時；山上到山下，則從上午八時起，要注意下午四時後會沒車。

同時要提醒民眾，山上櫻花開花率目前僅約兩成。今年花季適逢西洋情人節，二月十日至二月十五日晚間六時至九時，在陽明公園噴水池旁有賞夜櫻活動；二月二十八日有「花見野餐」，限量兩百組，於十日下午一時開放網路報名；三月四日舉辦「陽明山春日嘉年華」；三月十九日則號召民眾參與「清山淨水」行動，當晚將由「山谷音樂會」替花季畫下句點。

而在花季開跑前，山茶花展已打頭陣，昨日起在花卉試驗中心展出。

廣告
  • 陽明公園櫻花開花率目前僅約2成。（記者黃建豪攝）

    陽明公園櫻花開花率目前僅約2成。（記者黃建豪攝）

  • 花卉試驗中心內罕見的成林茶花。（記者黃建豪攝）

    花卉試驗中心內罕見的成林茶花。（記者黃建豪攝）

  • 陽明山花季 仰德大道每週六日實施交管及替代道路資訊表

    陽明山花季 仰德大道每週六日實施交管及替代道路資訊表

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
〈飲用翡翠水〉清廢土要18億 「板二」改替代方案

光復配水池暫不蓋北部地區才二月供水已經開始拉警報，一延再延的新北市民飲用翡翠水的「板新供水改善計畫二期工程（板二計畫）」，光復抽水加壓站八萬…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤湖南蛋
暖呼呼～紅薯雞肉湯
甜蜜蜜♡伯爵茶布丁
煮湯食材何時下鍋？
轉寄

標題：〈台北都會〉陽明山花季明登場 週六起交管


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月9日‧星期四‧丁酉年正月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.