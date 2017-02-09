〈台北都會〉陽明山花季明登場 週六起交管
〔記者黃建豪、陳紜甄／台北報導〕陽明山花季本週五將開跑，從二月十日起至三月十九日，期間將吸引大量人潮上山賞花，十一日起仰德大道與周邊道路實施交通管制，停車場將提高收費且停車位合計不到三百格，呼籲民眾多利用公車，花季專車一二七可於捷運士林與劍潭站搭乘。台北市今年配合西洋情人節規劃賞夜櫻區、野餐與踩街活動，家人同遊或情侶約會能享受不同玩賞韻味，因碰上暖冬花期較晚，推薦最佳賞花期在二二八連假前後。
〈tag_a》最佳賞花期 228連假前後〈/tag_a
花季期間，仰德大道例假日與二二八連假將實施交管，陽明山周邊道路中興路、湖山路二段亦有管制路邊停車與禁停紅、黃線。
民眾可在台北車站搭乘二六○；捷運士林與劍潭站搭乘二六○、三○三、紅五、小十五、休閒公車一一一與花季專車一二七；捷運北投站可搭小九、小廿五與休閒公車一二九；捷運石牌站搭乘小八與休閒公車一二八；捷運劍南路站搭乘六八一；捷運萬芳社區站搭乘休閒公車一○九。
從士林與劍潭站開出花季專車，在花季期間皆有營運，山下到山上，從上午六時半就有車，營運到下午三時；山上到山下，則從上午八時起，要注意下午四時後會沒車。
同時要提醒民眾，山上櫻花開花率目前僅約兩成。今年花季適逢西洋情人節，二月十日至二月十五日晚間六時至九時，在陽明公園噴水池旁有賞夜櫻活動；二月二十八日有「花見野餐」，限量兩百組，於十日下午一時開放網路報名；三月四日舉辦「陽明山春日嘉年華」；三月十九日則號召民眾參與「清山淨水」行動，當晚將由「山谷音樂會」替花季畫下句點。
而在花季開跑前，山茶花展已打頭陣，昨日起在花卉試驗中心展出。
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