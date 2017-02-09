〈台北都會〉參與式預算諮詢櫃檯 12公所啟用
2017-02-09
〔記者張凱翔、沈佩瑤／台北報導〕昨北市十二個區公所「參與式預算諮詢櫃檯」同步啟用，服務項目包括受理參與式提案、提案撰寫諮詢、報名提案說明會和住民大會、參加推廣課程和其他諮詢服務。台北市長柯文哲說，開放政府、全民參與和公開透明是他的政治理念，建立參與式預算制度可以推廣直接民主、讓市民能更直接地參與市政。
柯：用制度推廣直接民主
民政局表示，彙整去年辦理參與式預算的經驗，今年將以北市各區里的次分區為領域，擴大舉辦提案說明會。市民提案流程也簡化為簡單三步驟，提案說明課程現場教導撰寫提案企劃、提案者藉住民大會向鄰里說明自己提案獲得支持、進入提案審議小組工作坊由公務機關審核可行性，接著就進入公務預算編列程序，接著再交由台北市議會審議。
柯文哲說，就算完全不懂要怎麼提案，上網搜尋、或是來各區公所的參與式預算諮詢櫃檯都會有專人服務，諮詢駐點團隊時間為每週二上午和每週四下午，其他時段採預約制，從提案怎麼寫、到報名其他推廣課程都能從櫃檯獲得服務。另外，市民提案沒有額度限制，上億額度「都有可能」；金額高的會編入次年的預算，當年度就挑能立即解決的案子做。
柯文哲還在記者會上演出行動劇，扮演搞不清楚狀況但「希望把大安森林公園弄得更漂亮」的市民，問諮詢櫃檯「參與式預算是玩真的還是玩假的」，不料工作人員回「我們市長很兇！七點就開會、半夜才下班，參與式預算真心跟你博感情」，柯文哲還笑說不知道這樣子一例一休對他們有沒有影響，但總之台北市的公務員都有在認真辦公。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
台北都會‧本日最多瀏覽
〈飲用翡翠水〉清廢土要18億 「板二」改替代方案
光復配水池暫不蓋北部地區才二月供水已經開始拉警報，一延再延的新北市民飲用翡翠水的「板新供水改善計畫二期工程（板二計畫）」，光復抽水加壓站八萬…
網友回應
熱門新聞
- 全台急凍淡水僅9.7度！ 18縣市低溫特報
- 他家的鸚鵡這樣叫...網友：一定會報警啊
- 國道客運延至下月漲 買統聯新票價可退差額
- 勵政達 李鎮宇 精雕青春肉體
- 怒轟法官擋禁穆令 川普：連壞高中生也支持我！
- 童仲彥家暴案 民進黨中常會建議除名
- 夏普確定在美建廠 上半年動工
- 今彩539頭獎摃龜
- 大元讚鼓鼓老實男 不說不聽黃色笑話
- 女兒時裝產品遭下架 川普抨擊連鎖百貨
- 《熔爐》民秀長大了！ 清秀小鮮肉喜迎畢業典禮
- 新科技部長：挑選人才吸取矽谷經驗
- 網路看屋 北市小宅夯 新北大坪數吃香
- 健康充電站─婦女保健講座
- 《自由廣場》文資審議委員懂很多？
- 釋憲聲請人 錢建榮︰欣慰打破天花板
- 《小檔案》參院表決僵局 副總統握決定性一票
- 魏如萱為了XX偷理平頭 罰跪2天
- 台南阿伯6天6夜街邊賣菜遭罰 里長伯出手了…
- 〈實現我的旅遊夢〉山水盟─紐西蘭蜜月行
- 《自由廣場》向華錫鈞上將致敬之外
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Apology issued for questionable member bids
- 東北虎胖到變「氣球」 網友：過年被阿嬤餵胖
- 告英媒稱「損商機」 梅蘭妮亞挨批以權謀私
- 中職春訓實戰 猿搶先開跑
- 中山高南屯路段2車擦撞 4人輕重傷
- 藝人、名嘴怎麼「稅」 差很大
- 索馬利亞前總理法馬喬當選總統
- 中職迷嚐鮮 另類地鐵大戰
- 安徽工廠大爆炸影像曝光！ 全城「黑夜變白晝」
- 中信金報喜 1月EPS達0.25元
- 刺青刺一半 爆乳正妹胸部突然爆掉...
- 寒流來了 全台急凍 愈晚愈冷
- 《自由廣場》國健署不要規避責任
- 2公尺雙塔3度對決 泰山譚傑龍大躍進
- 妮可家暴戲留陰影 下工窩酒吧痛哭
- 火燒彰縣古蹟關帝廟 後殿毀了
- 聯合國：逾千名羅興亞穆斯林死於緬甸軍方鎮壓
- 迪士尼CEO︰孤立主義傷人傷己
- 吳質疑財產︰不知她有多少棟房子
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈台北都會〉參與式預算諮詢櫃檯 12公所啟用
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分