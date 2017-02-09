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〈台北都會〉參與式預算諮詢櫃檯 12公所啟用

2017-02-09

〔記者張凱翔、沈佩瑤／台北報導〕昨北市十二個區公所「參與式預算諮詢櫃檯」同步啟用，服務項目包括受理參與式提案、提案撰寫諮詢、報名提案說明會和住民大會、參加推廣課程和其他諮詢服務。台北市長柯文哲說，開放政府、全民參與和公開透明是他的政治理念，建立參與式預算制度可以推廣直接民主、讓市民能更直接地參與市政。

柯：用制度推廣直接民主

民政局表示，彙整去年辦理參與式預算的經驗，今年將以北市各區里的次分區為領域，擴大舉辦提案說明會。市民提案流程也簡化為簡單三步驟，提案說明課程現場教導撰寫提案企劃、提案者藉住民大會向鄰里說明自己提案獲得支持、進入提案審議小組工作坊由公務機關審核可行性，接著就進入公務預算編列程序，接著再交由台北市議會審議。

柯文哲說，就算完全不懂要怎麼提案，上網搜尋、或是來各區公所的參與式預算諮詢櫃檯都會有專人服務，諮詢駐點團隊時間為每週二上午和每週四下午，其他時段採預約制，從提案怎麼寫、到報名其他推廣課程都能從櫃檯獲得服務。另外，市民提案沒有額度限制，上億額度「都有可能」；金額高的會編入次年的預算，當年度就挑能立即解決的案子做。

柯文哲還在記者會上演出行動劇，扮演搞不清楚狀況但「希望把大安森林公園弄得更漂亮」的市民，問諮詢櫃檯「參與式預算是玩真的還是玩假的」，不料工作人員回「我們市長很兇！七點就開會、半夜才下班，參與式預算真心跟你博感情」，柯文哲還笑說不知道這樣子一例一休對他們有沒有影響，但總之台北市的公務員都有在認真辦公。

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