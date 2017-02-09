| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
全台急凍淡水僅9.7度！ 18縣市低溫特報
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉轉型雙語小學 文昌東新國小9月試辦

2017-02-09

公辦公營 是全國首例

〔記者蔡亞樺／台北報導〕北市教育局昨宣布，東新、文昌國小將轉型為雙語小學，藝能與生活領域採英語授課，比重占總節數三分之一，是北市首推公辦公營的雙語學校，也是全國首例。教育局表示，兩所小學九月起從小一試辦，預定一一二學年度小一至小六全面試辦，若試辦成功，可望縮短在三年內全校實施。

藝能與生活領域採英語授課

政大教育學系教授鄭同僚樂觀其成，表示重要的是有足夠好的師資與教化，英語只是另一種語言，有意義的安排教材才是重點。

實踐大學應用外語系講座教授陳超明表達支持，目前雙語學校都是私校，公立學校較無法享受到國際教育，從藝能或生活用英語授課，也是很好方向，讓學生知道英文不是學科、背單字學文法，而是溝通的使用語言，這樣學得更快。

東新、文昌兩校為中小型學校，總班級數為廿四班與十二班。教育局科長諶亦聰說，該兩校的師資到位、家長支持，九月起，東新國小一年級生活、體育、藝文、閱讀與會話，及文昌國小一年級英語、閱讀、遊戲、健體、藝文、綜合課程改英文授課。數學、國文等學科類仍然以母語教學。

諶亦聰提到，以往雙語學校多是私校，如新北市康橋雙語學校或北市復興小學，私校一學期學費高達十萬元，但東新、文昌為公立國小，是北市首次推公辦公營雙語學校，因此不會把學費轉嫁到家長身上。

設籍該學區優先入學

教育局指出，設籍在該兩校的學區優先入學。諶亦聰說，近年有學生外流現象，雙語教學有助於學生回流，但目前不跨學區招生，若兩校辦理成功，未來會擴及其他小學，國中暫不考慮。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
〈飲用翡翠水〉清廢土要18億 「板二」改替代方案

光復配水池暫不蓋北部地區才二月供水已經開始拉警報，一延再延的新北市民飲用翡翠水的「板新供水改善計畫二期工程（板二計畫）」，光復抽水加壓站八萬…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤湖南蛋
暖呼呼～紅薯雞肉湯
甜蜜蜜♡伯爵茶布丁
煮湯食材何時下鍋？
轉寄

標題：〈台北都會〉轉型雙語小學 文昌東新國小9月試辦


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月9日‧星期四‧丁酉年正月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.