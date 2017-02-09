〈台北都會〉轉型雙語小學 文昌東新國小9月試辦

2017-02-09

公辦公營 是全國首例

〔記者蔡亞樺／台北報導〕北市教育局昨宣布，東新、文昌國小將轉型為雙語小學，藝能與生活領域採英語授課，比重占總節數三分之一，是北市首推公辦公營的雙語學校，也是全國首例。教育局表示，兩所小學九月起從小一試辦，預定一一二學年度小一至小六全面試辦，若試辦成功，可望縮短在三年內全校實施。

藝能與生活領域採英語授課

政大教育學系教授鄭同僚樂觀其成，表示重要的是有足夠好的師資與教化，英語只是另一種語言，有意義的安排教材才是重點。

實踐大學應用外語系講座教授陳超明表達支持，目前雙語學校都是私校，公立學校較無法享受到國際教育，從藝能或生活用英語授課，也是很好方向，讓學生知道英文不是學科、背單字學文法，而是溝通的使用語言，這樣學得更快。

東新、文昌兩校為中小型學校，總班級數為廿四班與十二班。教育局科長諶亦聰說，該兩校的師資到位、家長支持，九月起，東新國小一年級生活、體育、藝文、閱讀與會話，及文昌國小一年級英語、閱讀、遊戲、健體、藝文、綜合課程改英文授課。數學、國文等學科類仍然以母語教學。

諶亦聰提到，以往雙語學校多是私校，如新北市康橋雙語學校或北市復興小學，私校一學期學費高達十萬元，但東新、文昌為公立國小，是北市首次推公辦公營雙語學校，因此不會把學費轉嫁到家長身上。

設籍該學區優先入學

教育局指出，設籍在該兩校的學區優先入學。諶亦聰說，近年有學生外流現象，雙語教學有助於學生回流，但目前不跨學區招生，若兩校辦理成功，未來會擴及其他小學，國中暫不考慮。