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〈台北都會〉滲水鏽蝕達報廢 蘆洲國小信義樓將拆

2017-02-09

〔記者李雅雯／新北報導〕蘆洲國小信義樓已使用四十一年，有牆面滲水、鋼筋鏽蝕、混凝土剝落等問題，經過結構技師鑑定，其耐震能力偏低，有使用安全疑慮。市議員李翁月娥、教育局和其他相關局處單位人員昨天前往現場了解建物狀況，教育局副局長蔣偉民現場裁示，該建物將報廢、報拆。

蘆洲國小是蘆洲地區首間國民小學，成立時間可追溯到日治時期，校史逾百年，信義樓為磚造建物，使用年限已達報廢、報拆標準。

教育局本擬編列三百萬元經費補強建物，李翁月娥認為，當年監工不良下材質堪憂的房舍，與其花上三百萬元做補強，不如直接拆除，且配合家長、學童的期待，原地改做自立廚房供應午膳。

蔣偉民昨天親自到場勘查房舍狀況，他說，此建物將啟動報廢、報拆程序，後續將往自立廚房方向做規劃設計，最好的狀況是也能供應周邊其他學校午膳。

蘆洲國小校長鄒惠娟表示，由於信義樓狀況持續不佳，目前已清空不使用。蘆洲國小家長會副會長葉仁評說，期待可以改建做自立廚房，食材、菜餚可以就近監督，讓家長放心。

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  • 蘆洲國小信義樓已使用四十一年，牆面滲水、發霉狀況不斷；另也有鋼筋外露、混凝土剝落情形。（記者李雅雯攝）

    蘆洲國小信義樓已使用四十一年，牆面滲水、發霉狀況不斷；另也有鋼筋外露、混凝土剝落情形。（記者李雅雯攝）

  • 蘆洲國小信義樓已使用四十一年，牆面滲水、發霉狀況不斷。（記者李雅雯攝）

    蘆洲國小信義樓已使用四十一年，牆面滲水、發霉狀況不斷。（記者李雅雯攝）

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