〈台北都會〉〈飲用翡翠水〉清廢土要18億 「板二」改替代方案
2017-02-09
光復配水池暫不蓋
〔記者翁聿煌／新北報導〕北部地區才二月供水已經開始拉警報，一延再延的新北市民飲用翡翠水的「板新供水改善計畫二期工程（板二計畫）」，光復抽水加壓站八萬噸配水池工程，因用地堆置大量廢棄營建土石，清除成本太高，台灣自來水公司決定暫時放棄，改以替代工程，台水北區工程處長林金玉說，到一○八年底，萬一石門水庫缺水，新北市全部都可改喝翡翠水，新北市水利局副局長諶錫輝說，只要自來水供應無虞，新北市沒意見。
板新二期分成第一及第二階段，第一階段去年五月底已經完工，翡翠水供應新北市可增加至七十二萬噸，預計第二階段完工後可調供一○一萬噸水量，屆時可滿足板新地區全部雙向供水。
將興建輸水幹管及多處配水池
林金玉說，台水原預定在光復抽水加壓站旁購地興建八萬公噸的配水池，但配水池預定用地上，尚有四十七萬立方公尺的營建廢棄土石及污染物未清除，新北市估算要花八．五億元清除，經台水實際鑽探，營建廢棄物中有異常廢棄物，需特殊處理，總清除經費達到十八億元天價，台水決定暫時放棄在該處興建配水池。
但是台水仍會繼續板二的二階計畫，持續興建兩條大型輸水幹管及多處配水池，月前剛完成光復加壓站的全運轉測試，預定一○八年底可達到一○一萬噸水量的最大供給規劃，目前新北市全市單日用量僅八十萬公噸，即便日後石門水庫及大漢溪供水量完全中斷，也足以靠翡翠水供應全市用量。
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