〈台北都會〉又流標了 淡江大橋完工恐延
2017-02-09
第三標主橋段 無廠商投標
〔記者李雅雯／新北報導〕淡江大橋及其連絡道路第三標主橋段工程，昨天二度開標仍無廠商投標，二次流標，恐無法如期在民國一○九年完工。公路總局表示，將在三月中旬第三次上網公告，若第三次仍無法順利招標，將檢討調整工程內容。
淡江大橋及其連絡道路第三標新建工程預算金額達八十五億元，在今年初首次招標流標，交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處後續增加「廠商疑義澄清回覆」等細節，以及修正細部設計圖、施工說明書等訊息後二次上網公告招標，昨天開標仍無廠商投標。
若三度流標 將調整內容
西部濱海公路北區臨時工程處長陳松堂指出，預計在三月中第三次上網公告，標案內容大方向、大原則都和前兩次相同，就過往經驗來說，大型工程標案有流標狀況相當正常，因為廠商有其考量和顧慮，有時間上的觀望期；倘若第三次仍無法順利招標完成，將會檢討標案內容，進行調整。
疑因夕照等抗議反對聲音
主責單位對於「零廠商」投標的原因不願多談；根據側面了解，淡江大橋主橋段結構位於淡水河出海口，對於鹽害、鏽蝕上的防範需要多費心，耐風力、抗震度和其穩定性、耐久度等工程技術都需有全盤性考量，對於施工團隊是項挑戰。
再者，淡江大橋工程在景觀維護、交通開發上仍有兩端不同意見在拉扯，持續有抗議反對聲音，這也是影響廠商投標意願的原因之一；另外預算金額是否真能充足反映原物料成本、人事開銷等項目，也讓廠商有顧忌。
對於淡江大橋主橋段工程二次流標，有的民眾大嘆「選舉浮橋」又要沉下去了，對於淡江大橋新建工程不看好；也有民眾認為，淡水夕照是全民共有的重要資產，也是無形公共觀光財，反對淡江大橋興建。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
台北都會‧本日最多瀏覽
〈飲用翡翠水〉清廢土要18億 「板二」改替代方案
光復配水池暫不蓋北部地區才二月供水已經開始拉警報，一延再延的新北市民飲用翡翠水的「板新供水改善計畫二期工程（板二計畫）」，光復抽水加壓站八萬…
網友回應
熱門新聞
- 全台急凍淡水僅9.7度！ 18縣市低溫特報
- 他家的鸚鵡這樣叫...網友：一定會報警啊
- 國道客運延至下月漲 買統聯新票價可退差額
- 勵政達 李鎮宇 精雕青春肉體
- 怒轟法官擋禁穆令 川普：連壞高中生也支持我！
- 童仲彥家暴案 民進黨中常會建議除名
- 夏普確定在美建廠 上半年動工
- 今彩539頭獎摃龜
- 大元讚鼓鼓老實男 不說不聽黃色笑話
- 女兒時裝產品遭下架 川普抨擊連鎖百貨
- 《熔爐》民秀長大了！ 清秀小鮮肉喜迎畢業典禮
- 新科技部長：挑選人才吸取矽谷經驗
- 網路看屋 北市小宅夯 新北大坪數吃香
- 健康充電站─婦女保健講座
- 《自由廣場》文資審議委員懂很多？
- 釋憲聲請人 錢建榮︰欣慰打破天花板
- 《小檔案》參院表決僵局 副總統握決定性一票
- 魏如萱為了XX偷理平頭 罰跪2天
- 台南阿伯6天6夜街邊賣菜遭罰 里長伯出手了…
- 〈實現我的旅遊夢〉山水盟─紐西蘭蜜月行
- 《自由廣場》向華錫鈞上將致敬之外
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Apology issued for questionable member bids
- 東北虎胖到變「氣球」 網友：過年被阿嬤餵胖
- 告英媒稱「損商機」 梅蘭妮亞挨批以權謀私
- 中職春訓實戰 猿搶先開跑
- 中山高南屯路段2車擦撞 4人輕重傷
- 藝人、名嘴怎麼「稅」 差很大
- 索馬利亞前總理法馬喬當選總統
- 中職迷嚐鮮 另類地鐵大戰
- 安徽工廠大爆炸影像曝光！ 全城「黑夜變白晝」
- 中信金報喜 1月EPS達0.25元
- 刺青刺一半 爆乳正妹胸部突然爆掉...
- 寒流來了 全台急凍 愈晚愈冷
- 《自由廣場》國健署不要規避責任
- 2公尺雙塔3度對決 泰山譚傑龍大躍進
- 妮可家暴戲留陰影 下工窩酒吧痛哭
- 火燒彰縣古蹟關帝廟 後殿毀了
- 聯合國：逾千名羅興亞穆斯林死於緬甸軍方鎮壓
- 迪士尼CEO︰孤立主義傷人傷己
- 吳質疑財產︰不知她有多少棟房子
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈台北都會〉又流標了 淡江大橋完工恐延
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分