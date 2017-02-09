| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
全台急凍淡水僅9.7度！ 18縣市低溫特報
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉又流標了 淡江大橋完工恐延

2017-02-09

第三標主橋段 無廠商投標

〔記者李雅雯／新北報導〕淡江大橋及其連絡道路第三標主橋段工程，昨天二度開標仍無廠商投標，二次流標，恐無法如期在民國一○九年完工。公路總局表示，將在三月中旬第三次上網公告，若第三次仍無法順利招標，將檢討調整工程內容。

淡江大橋及其連絡道路第三標新建工程預算金額達八十五億元，在今年初首次招標流標，交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處後續增加「廠商疑義澄清回覆」等細節，以及修正細部設計圖、施工說明書等訊息後二次上網公告招標，昨天開標仍無廠商投標。

若三度流標 將調整內容

西部濱海公路北區臨時工程處長陳松堂指出，預計在三月中第三次上網公告，標案內容大方向、大原則都和前兩次相同，就過往經驗來說，大型工程標案有流標狀況相當正常，因為廠商有其考量和顧慮，有時間上的觀望期；倘若第三次仍無法順利招標完成，將會檢討標案內容，進行調整。

疑因夕照等抗議反對聲音

主責單位對於「零廠商」投標的原因不願多談；根據側面了解，淡江大橋主橋段結構位於淡水河出海口，對於鹽害、鏽蝕上的防範需要多費心，耐風力、抗震度和其穩定性、耐久度等工程技術都需有全盤性考量，對於施工團隊是項挑戰。

再者，淡江大橋工程在景觀維護、交通開發上仍有兩端不同意見在拉扯，持續有抗議反對聲音，這也是影響廠商投標意願的原因之一；另外預算金額是否真能充足反映原物料成本、人事開銷等項目，也讓廠商有顧忌。

對於淡江大橋主橋段工程二次流標，有的民眾大嘆「選舉浮橋」又要沉下去了，對於淡江大橋新建工程不看好；也有民眾認為，淡水夕照是全民共有的重要資產，也是無形公共觀光財，反對淡江大橋興建。

廣告
  • 淡江大橋興建完工模擬圖。（取自淡江大橋官方網頁）

    淡江大橋興建完工模擬圖。（取自淡江大橋官方網頁）

  • 反對淡江大橋興建民眾認為淡水夕照是重要資產，不該興橋遮蔽，或破壞整體景觀。（記者李雅雯攝）

    反對淡江大橋興建民眾認為淡水夕照是重要資產，不該興橋遮蔽，或破壞整體景觀。（記者李雅雯攝）

  • 淡江大橋及其連絡道路第三標主橋段工程，昨天二度開標仍無廠商投標，圖為完工模擬圖。（取自淡江大橋官方網頁）

    淡江大橋及其連絡道路第三標主橋段工程，昨天二度開標仍無廠商投標，圖為完工模擬圖。（取自淡江大橋官方網頁）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
〈飲用翡翠水〉清廢土要18億 「板二」改替代方案

光復配水池暫不蓋北部地區才二月供水已經開始拉警報，一延再延的新北市民飲用翡翠水的「板新供水改善計畫二期工程（板二計畫）」，光復抽水加壓站八萬…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤湖南蛋
暖呼呼～紅薯雞肉湯
甜蜜蜜♡伯爵茶布丁
煮湯食材何時下鍋？
轉寄

標題：〈台北都會〉又流標了 淡江大橋完工恐延


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月9日‧星期四‧丁酉年正月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.