〈北部〉老兵找到失聯戰友 對方卻往生

2017-02-09

〔記者花孟璟／花蓮報導〕去年立法院修法，讓參加過金門六一九砲戰（八二三砲戰前一次砲戰）的官兵，可視同榮民、受到國家照顧，花蓮有三位老兵於是展開「尋找同袍大作戰」，卻因手邊資料不夠、加上個資法限制導致四處碰壁！

昨天在玉里警分局春日派出所協助下，三人再確認一位同袍「已往生」。發起尋人的八十歲陳姓老兵說，很多同袍都年紀大、也不知道可納入榮民的福利，享有政府就養金。陳姓老兵說，雖然昨天尋人結果是同袍已往生，心中覺得悵然，但仍感謝各界協助！

他說，想到昔日袍澤「不知道日子過得怎樣」，決心一一把大家找回來接受政府照顧，與同梯的陳姓、林姓二位老兵到處找人，自己手頭上只有名字，很難順利找到人，目前也才找到十幾個昔日同袍。三人輾轉打聽到一位徐姓老兵就住在春日，但沒有地址。所長陳勉黎心裡感動，帶著三人到村里找尋七、八十歲老人家四處詢問，才得知徐翁已於幾年前過世。