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〈北部〉三星洛克馬公車 超萌上路

2017-02-09

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣三星洛克馬公車昨天剪綵啟用，今天上路，車身彩繪療癒系列的洛克馬圖案，看起來很萌，往返三星鄉公所與羅東中山公園，提供免費接駁服務。

三星鄉原有免費公車已屆使用年限，鄉公所編列兩百五十萬元，購進三千CC中型巴士，彩繪洛克馬當車身主圖案；「洛克馬」即孩童所騎的小木馬，鄉公所取其諧音製作大型洛克馬，當三星鄉親善大使，曾出借到基隆港區等地展示。

三星鄉公所新購的中巴取名洛克馬公車，盼深化在地特色；鄉長黃錫墉、鄉代曾茂照等人共同主持啟用儀式，今天起依照既有路線行車，搭載鄉民出外購物、就醫、上課，每車最多可載二十名乘客。

三星洛克馬公車每天行駛六個班次，鄉公所發車時間：上午六點、八點、十點，下午一點半、三點半、五點半；羅東中山公園回程發車時間：上午七點、九點、十一點，下午兩點半、四點半、六點半，行經集慶、義德、月眉、萬德、貴林、尚武、大洲、尾塹等八村，服務電話03-9891488，詳細行車資訊可上三星鄉公所網站查詢。

黃錫墉說，三星免費公車除了年假及維修日，幾乎全年無休，去年每月平均載客人數七千五百人次，乘客以老年人居多，新車彩繪可愛洛克馬圖案，整體造型改頭換面，盼吸引更多年輕族群搭車，提升搭車率。

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  • 三星洛克馬公車的車身，彩繪療癒系列的洛克馬圖案，看起來很萌。（記者江志雄攝）

    三星洛克馬公車的車身，彩繪療癒系列的洛克馬圖案，看起來很萌。（記者江志雄攝）

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