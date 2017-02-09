〈北部〉小檔案：松材線蟲

2017-02-09

松材線蟲是常見的松樹寄生蟲，長約1毫米，主要透過松斑天牛傳播，一般潛伏期為二至六週，當松樹感染後，初期病徵包括生長停止、針葉褪色黃化，並由松針基部往上擴展，逐步蔓延到全株枝條，導致松樹最終枯死、腐爛，現階段防治策略主要注射藥劑防止病害傳播及剷除感染源。

（記者王峻祺整理）