〈北部〉花蓮老松染病 400棵樹吊點滴
美崙地區20餘棵黃化 確診感染
〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣境內目前共有四百棵列管老松樹，近日位於花蓮市美崙地區部分松樹針葉陸續黃化，經植物病蟲害專家勘察後，確診感染「松材線蟲萎凋病」，縣府農業處昨日進行搶救工作，採取全面防治措施，為所有老松「吊點滴」，盼能有效阻絕松斑天牛傳播松材線蟲。
花蓮縣內列管松樹原有六百四十棵，多年來受到颱風災害及罹患「松材線蟲」、「葉震病」、「褐根病」及「白蟻」等病蟲害，凋零、受損嚴重，截至去年底全縣僅存約四百棵，其中半數分布於美崙地區。
今年初有許多熱心民眾，發現市區廿餘棵老松樹的針葉開始褪色，並呈現黃化現象，在一欉欉綠針葉中，明顯參雜黃、紅褐色的針葉，經縣府農業處勘查後，確診黃化松樹已感染台灣最常見的「松材線蟲萎凋病」。
中華科技大學生物科技系助理教授胡寶元，昨日受邀到花蓮進行防治處理。他說，松樹感染「松材線蟲萎凋病」，主要是受到松材線蟲侵染，為有效防止松樹染病，必須於開春至清明期間，在樹木韌皮部加壓施打「丁基加保扶」藥劑，藉此撲殺傳播媒介「松斑天牛」。
列管松樹全數施藥 控制不蔓延
他說，松樹施打藥劑後，能讓松斑天牛無法再咬食健康植株，進而抑制松材線蟲的侵染，除能控制病情不蔓延，還可讓樹液正常輸送到樹體全株，終止病害傳播並增強松樹的抗病性。
胡寶元說，每罐藥劑約一公升，需耗時二星期灌注樹幹，藥效約可持續半年，建議縣府每年都必須重新注射，首重預防；另呼籲民眾切勿在松樹施打藥劑後，摘取針葉食用或料理，避免藥劑殘留。
縣府農業處強調，為保存現有老樹資產，每年與花蓮林管處編列預算，進行現存老樹管理及維護工作，並期盼全民加入巡視珍貴老樹志工行列，若有發現樹木健康異狀，可即時通報相關單位妥善處理。
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標題：〈北部〉花蓮老松染病 400棵樹吊點滴
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