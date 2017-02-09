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〈北部〉小檔案：循環經濟、里山資本主義

2017-02-09

「循環經濟」作者為黃育徵，由天下雜誌出版， 循環經濟是一個兼顧經濟活動、在地就業、環境生態、能源自主的發展模式；書本內容講述台灣是一個能源、原物料短缺，極度仰賴進口的國家，不能再像過去一樣，揮霍自然資源及國民健康，在經濟發展的同時，不要忘記對環境的責任。

「里山資本主義」作者為藻谷浩介及NHK廣島採訪小組，譯者為林宜佳，由天下雜誌出版。書本內容講述日本人感受到金錢資本主義已面臨極限，為解除這樣的不安與不滿，「里山資本主義」提供全新的富足體驗，改變原本的生活常識。用意並非是倡導捨棄方便的都會生活，改到鄉下過活，而是為居住在都市的人提供新想法，重新審視價值觀，看見自我的生活與未來。

（資料來源：博客來網站，記者林敬倫整理）

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標題：〈北部〉小檔案：循環經濟、里山資本主義


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