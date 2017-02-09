〈北部〉老縣長贈2本書 吳澤成代理宜縣長上任
吳強調不會有看守期 也不會有過渡期
〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣長林聰賢接掌農委會昨走馬上任，由副縣長吳澤成代理縣長，昨舉行交接典禮；林聰賢指出，上任後會與宜蘭站在同一陣線，讓中央與地方形成良好溝通平台，提供服務；吳澤成則說，剩下任期不到兩年，不會有所謂的「看守期」，也不會有過渡期，縣府團隊會把一天當兩天用，全力站在縣民的立場做事。
林聰賢贈循環經濟及里山資本主義兩書
交接典禮由吳澤成先宣誓就職，林聰賢再將印信交給吳，並致贈「循環經濟」及「里山資本主義」兩本書，期許縣府團隊以宜蘭永續發展經驗，為台灣發展循環經濟，創造幸福共同努力。吳澤成則代縣府回贈「看見宜蘭精神」紀念物，包含蘭陽平原田土、雪山山脈四稜砂岩、蘭陽溪口海沙及太平山千年檜木，代表剛毅的宜蘭精神。
林聰賢致詞時說，離開宜蘭，滿懷不捨及感恩心情，感謝四十六萬鄉親支持，這七年多來努力打拚的歲月，對於鄉親們的囑託始終不敢稍有鬆懈，很高興所帶領的縣府團隊，以傳承「宜蘭經驗」，重拾宜蘭人光榮感為施政理念，在財政困窘之境，完成許多規劃及建設。
林：服務擴大 配合縣府團隊及在地農民
林聰賢指出，愛鄉愛土的初衷與情感不容割捨，離開是服務的擴大及延伸，無論人在哪個職位，他都「心繫宜蘭、勇於承擔」，永遠是宜蘭團隊的一分子，上任後也將配合吳澤成縣長、縣府團隊及在地農民，讓農業能有更具特色的發展。
吳澤成表示，七年前，獲得林聰賢縣長賞識，很榮幸獲邀擔任副縣長，本來打算要退休了，但反而被賦予更重的責任，未來會繼續推動林縣長還未完成的縣政，也特別要向林主委報告，到農委會後，其它縣市無法執行的經費，統統拿來宜蘭縣，宜縣預算執行率名列前茅，對團隊執行能力深具信心。
吳澤成強調，他上任後，縣府團隊要將一天當兩天、三天用，不到任期最後一天不會鬆懈，將全力站在縣民的立場想事情、做事情，當然也需議會鞭策、支持與協助，共同把縣政做好。至於大家關切的副縣長人選，吳澤成說，昨天才上任，還未開始進行徵詢與相關作業，會盡速決定給大眾一個答案。
看更多！請加入自由時報粉絲團
「迎古董嘉年華」十二日即將登場，要重現昔日龍潭上街、下街居民互相揶揄的趣味，居民說，以前是製作花燈或創意妝扮來互相調侃對方，後來演變為創意踩…
- 他家的鸚鵡這樣叫...網友：一定會報警啊
- 《熔爐》民秀長大了！ 清秀小鮮肉喜迎畢業典禮
- 貪檢王朝震出獄轉律師 南律公會：拒成回收桶
- 劉燕燕爆逼吞安眠藥 － 郭美珠告誹謗 嗆白冰冰汙衊
- 名模林若亞 抗稅成功// 薪扣額上限12.8萬 違憲
- 不同意見書 黃虹霞︰慎防傷到低薪者
- 證券行情表、證券表格
- 日職迷幸福 出站就是球場
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Apology issued for questionable member bids
- 怒轟法官擋禁穆令 川普：連壞高中生也支持我！
- 女兒時裝產品遭下架 川普抨擊連鎖百貨
- 健康充電站─婦女保健講座
- 憂台紙變廢紙 股東員工告董座
- 引導台商回台 陸委會統籌辦理
- 莎莎曬辣肉 永烈抱抱癡喊好香
- 川普禁令聽證會 「政府立論薄弱」
- 試院秘書長拜會柯建銘 表達支持年金改革
- 洪駁權貴說︰心裡的房子都住黨員
- Garmin智慧指針錶 亞洲限定版搶眼上市
- 鄭凱文 挑戰土投最高薪
- 俄異議領袖再被判有罪 角逐總統夢恐斷
- 11歲男童 疑夢遊墜樓亡
- 中職迷嚐鮮 另類地鐵大戰
- 費玉清攻蛋加場售出8成 跨世代歌單 挑對味的唱
- 「私立惠比壽中學」松野莉奈18歲猝逝 台灣演唱會恐生變
- 國旅卡新規定 3/1起半數金額須用在旅遊
- 喬紫喬出道前暴肥 肌動甩肉
- 力成、日月光首季營收 挑戰歷年同期新高
- 引述金恩妻信件 美參院戰神華倫竟遭禁言
- 汎德永業整合 下半年掛興櫃
- 2公尺雙塔3度對決 泰山譚傑龍大躍進
- 「成醫GO APP」 找出跌倒高風險族群
- 02/09 各報重點新聞一覽
- [即時]不堪鄉民酸語 高鳴遺孀靈前淚崩喊告
- 郝︰組超然審查委員會
- 吳質疑財產︰不知她有多少棟房子
- 中常委爆料︰黃復興下令 不挺柱就除籍
- 楊千霈超自虐 全因隱藏這種性格
- 〈台股青紅燈〉二代張忠謀有多重要
- 德佬逆轉三分彈 麥考倫一拋絕殺
標題：〈北部〉老縣長贈2本書 吳澤成代理宜縣長上任
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email