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〈北部〉老縣長贈2本書 吳澤成代理宜縣長上任

2017-02-09

吳強調不會有看守期 也不會有過渡期

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣長林聰賢接掌農委會昨走馬上任，由副縣長吳澤成代理縣長，昨舉行交接典禮；林聰賢指出，上任後會與宜蘭站在同一陣線，讓中央與地方形成良好溝通平台，提供服務；吳澤成則說，剩下任期不到兩年，不會有所謂的「看守期」，也不會有過渡期，縣府團隊會把一天當兩天用，全力站在縣民的立場做事。

林聰賢贈循環經濟及里山資本主義兩書

交接典禮由吳澤成先宣誓就職，林聰賢再將印信交給吳，並致贈「循環經濟」及「里山資本主義」兩本書，期許縣府團隊以宜蘭永續發展經驗，為台灣發展循環經濟，創造幸福共同努力。吳澤成則代縣府回贈「看見宜蘭精神」紀念物，包含蘭陽平原田土、雪山山脈四稜砂岩、蘭陽溪口海沙及太平山千年檜木，代表剛毅的宜蘭精神。

林聰賢致詞時說，離開宜蘭，滿懷不捨及感恩心情，感謝四十六萬鄉親支持，這七年多來努力打拚的歲月，對於鄉親們的囑託始終不敢稍有鬆懈，很高興所帶領的縣府團隊，以傳承「宜蘭經驗」，重拾宜蘭人光榮感為施政理念，在財政困窘之境，完成許多規劃及建設。

林：服務擴大 配合縣府團隊及在地農民

林聰賢指出，愛鄉愛土的初衷與情感不容割捨，離開是服務的擴大及延伸，無論人在哪個職位，他都「心繫宜蘭、勇於承擔」，永遠是宜蘭團隊的一分子，上任後也將配合吳澤成縣長、縣府團隊及在地農民，讓農業能有更具特色的發展。

吳澤成表示，七年前，獲得林聰賢縣長賞識，很榮幸獲邀擔任副縣長，本來打算要退休了，但反而被賦予更重的責任，未來會繼續推動林縣長還未完成的縣政，也特別要向林主委報告，到農委會後，其它縣市無法執行的經費，統統拿來宜蘭縣，宜縣預算執行率名列前茅，對團隊執行能力深具信心。

吳澤成強調，他上任後，縣府團隊要將一天當兩天、三天用，不到任期最後一天不會鬆懈，將全力站在縣民的立場想事情、做事情，當然也需議會鞭策、支持與協助，共同把縣政做好。至於大家關切的副縣長人選，吳澤成說，昨天才上任，還未開始進行徵詢與相關作業，會盡速決定給大眾一個答案。

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  • 宜蘭縣代理縣長昨舉行交接典禮，代理縣長吳澤成（左）致贈紀念品給農委會主委林聰賢（右）。（記者林敬倫攝）

    宜蘭縣代理縣長昨舉行交接典禮，代理縣長吳澤成（左）致贈紀念品給農委會主委林聰賢（右）。（記者林敬倫攝）

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