〈北部〉重繪「風城情波」看板 影博打造新門面

2017-02-09

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市影像博物館獲文化部地方文化館櫥窗意象再升級計畫補助六百廿萬元經費，將邀請新竹市知名電影看板畫家魏榮欣重現新竹人拍的第一部電影「風城情波」電影看板，預計五月中旬完工展示。

新竹市文化局表示，影博館外的城市意象展示櫥窗設置和戶外空間、內外參觀動線改善工程，將美化影博館館前廣場，將展示空間延伸，增強城市意象，由林志成建築師規劃設計，預計五月中旬完工。

其中櫥窗意象改造工程，邀請新竹市資深電影看板畫師魏榮欣以手繪復古方式重現第一部新竹人合資拍攝的電影「風城情波」電影看板，做為影像博物館入口意象。

魏榮欣說，這部電影具有新竹市風格，他主張把東門迎曦城也融入電影看板畫作中；林志成建築師建議採與觀眾互動的手繪方式完成看板，魏榮欣樂見其成，並願意公開手繪電影看板的過程。

新竹市文化局表示，電影《風城情波》是在一九五七年上映，距今剛好六十年，是第一個由新竹人籌資成立電影公司及拍攝製作的首部台語片，更是台灣第一部偵探電影，編劇深受美國導演艾弗列．希區考克影響，劇情懸疑、恐佈、緊張，是台灣電影業的創舉。當年在新竹市戲院首映，連映九天，還曾到台北、中南部、東部巡迴放映，歷時三年。