| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
全台急凍淡水僅9.7度！ 18縣市低溫特報
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉重繪「風城情波」看板 影博打造新門面

2017-02-09

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市影像博物館獲文化部地方文化館櫥窗意象再升級計畫補助六百廿萬元經費，將邀請新竹市知名電影看板畫家魏榮欣重現新竹人拍的第一部電影「風城情波」電影看板，預計五月中旬完工展示。

新竹市文化局表示，影博館外的城市意象展示櫥窗設置和戶外空間、內外參觀動線改善工程，將美化影博館館前廣場，將展示空間延伸，增強城市意象，由林志成建築師規劃設計，預計五月中旬完工。

其中櫥窗意象改造工程，邀請新竹市資深電影看板畫師魏榮欣以手繪復古方式重現第一部新竹人合資拍攝的電影「風城情波」電影看板，做為影像博物館入口意象。

魏榮欣說，這部電影具有新竹市風格，他主張把東門迎曦城也融入電影看板畫作中；林志成建築師建議採與觀眾互動的手繪方式完成看板，魏榮欣樂見其成，並願意公開手繪電影看板的過程。

新竹市文化局表示，電影《風城情波》是在一九五七年上映，距今剛好六十年，是第一個由新竹人籌資成立電影公司及拍攝製作的首部台語片，更是台灣第一部偵探電影，編劇深受美國導演艾弗列．希區考克影響，劇情懸疑、恐佈、緊張，是台灣電影業的創舉。當年在新竹市戲院首映，連映九天，還曾到台北、中南部、東部巡迴放映，歷時三年。

廣告
  • 新竹市文化局將進行影博館意象櫥窗改造工程，重現60年前新竹市第一部電影「風城情波」看板，預計5月中旬完工。（記者洪美秀翻攝）

    新竹市文化局將進行影博館意象櫥窗改造工程，重現60年前新竹市第一部電影「風城情波」看板，預計5月中旬完工。（記者洪美秀翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
昔日陣頭互虧 今變踩街

「迎古董嘉年華」十二日即將登場，要重現昔日龍潭上街、下街居民互相揶揄的趣味，居民說，以前是製作花燈或創意妝扮來互相調侃對方，後來演變為創意踩…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤湖南蛋
暖呼呼～紅薯雞肉湯
甜蜜蜜♡伯爵茶布丁
煮湯食材何時下鍋？
轉寄

標題：〈北部〉重繪「風城情波」看板 影博打造新門面


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月9日‧星期四‧丁酉年正月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.