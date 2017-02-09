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〈北部〉後龍慈雲宮 明攻炮城搶金幣

2017-02-09

〔記者張勳騰、許展溢、彭健禮、蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苗市、頭份、竹南等鄉鎮市都將舉辦元宵活動；後龍慈雲宮十日至十二日將舉辦「攻炮城慶元宵」活動。縣長徐耀昌等人昨天齊聚廟前，體驗拿起排炮丟向懸掛在半空中的小城堡，搶拿金幣。後龍慈雲宮主任委員朱富美說，民眾只要自備排炮，並向廟方登記索取號碼牌即可參加。

徐耀昌與立委陳超明、縣議員李文斌、後龍鎮長朱秋隆、苗縣府行政處長古雪雲等人，昨天一起體驗將炮竹丟向懸掛在半空中的小城堡，最後古雪雲擲第三炮，成功丟進，獲得媽祖金幣。

頭份市蘆竹湳社區今年邁入第四年在元宵節舉辦「好采頭藝術祭 」，有蘿蔔燈雕刻體驗，擲筊比賽奪金元寶、遶境社區等活動，元宵夜更邀請明華園戲劇總團演出「賣藝王家 」。

元宵夜 竹南萬炮炸邯鄲

竹南元宵盛事「炸邯鄲」活動，今年邁入第十九年，十一日元宵節當晚七點，邯鄲爺將由赤膊勇士扛轎踩街，從中美社區活動中心出發，受萬炮齊炸。活動前一天，舉辦炸邯鄲典故展覽及鑽轎腳活動，免費發放限量小禮物。

苗栗市元宵（火旁）龍系列活動，十日晚上七點起在苗栗市南苗三角公園沿中正路到苗栗火車站舉辦「創意踩街」。十一日下午五點半起，在苗栗市經國路河濱公園舉辦（火旁） 龍之夜，九支神龍隊伍分三組上陣接受火炮洗禮。

苑裡鎮公所將於十一日晚間六點三十分起在國立苑裡高中學生活動中心舉辦「苑裡閩客慶元宵活動」。

大湖鄉公所十一日下午三點至晚間十點到大湖鄉舊夜市廣場舉行「正月半．祈天神．打新丁過好年活動」。

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  • 立委陳超明、縣議員李文斌等人體驗丟排炮拿金幣活動。（記者許展溢攝）

    立委陳超明、縣議員李文斌等人體驗丟排炮拿金幣活動。（記者許展溢攝）

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