〈北部〉國小客語開課率2成 竹縣憂補助

2017-02-09

〔記者廖雪茹、吳柏緯／綜合報導〕客委會補助學校推廣客語教學，但新竹縣申請開課比例低，被客委會公開點名，恐影響補助；縣府教育處表示，教育部已補助本土語言課程，各校依據學生意願調查開課，而非不開課，若客委會以補助客語教學的開課率，做為評核他項計畫的補助依據，將有失公允。

客委會：審查依據非僅開課率

客委會綜合規劃處處長江清松表示，各縣市人口組成、文化習俗不盡相同，可依據實際情況訂定標準，審查依據並非只有開課率一項，會適度提供建議並不會過度干涉。主委李永得提到新竹縣的開課率不足，是好意提醒。這項計畫才剛開始執行，不會影響去年已編訂的預算項目。

新竹縣政府昨天召開校長會議，文化局長蔡榮光在會中表示，推動客語復甦是客委會的重點方向，新竹縣客家人口七十三%，但國小客語教學的開課比例卻只有廿%，還有很大的成長空間，希望各校配合，向中央爭取更多經費，加強校園客語環境的推動。

對此，縣長邱鏡淳也請校長們配合，共同營造新竹縣客家文化生活環境。

縣府民政處表示，客委會今年實施「促進地方客語整體發展作業要點」的競爭評比，希望學校推廣客語教學，向下扎根，主委李永得曾公開點名新竹縣，對照苗栗縣六十%客家人、開課率五十%，新竹縣國小客語教學開課率低，今年度客委會計畫補助會打折。

縣府教育處表示，教育部已補助國中、小開辦本土語言課，每週一節，國小為必修，學生可選擇客語、閩南語、原住民語等；國中是選修。全縣國小開班率一百%、學生上課率約五十三%。