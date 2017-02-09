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〈北部〉竹市投入28億 新、改建國中小校舍

2017-02-09

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市長林智堅昨天在校長會議中宣示，今年市府將投入廿八億多元教育建設經費進行新校園運動，包括新建關埔國小與華德福實驗學校、拆除重建老舊校舍等，期盼打造孩子安全、創新的學習空間。

林智堅說，廿八億多元的教育建設經費中， 有九億九百五十三萬元正在改建八所學校的校舍，預計再投入七億七千七百廿八萬元整建十四棟老舊校舍，另投入十一億一千五百萬元興建關埔小學和華德福實驗學校。市府會採公開透明評選程序，找到最好的施工團隊。

市府教育處國教科表示，花費九億多元正整建中的八所學校校舍，包括民富國小、光華國中、東門國小、培英國中、光武國中、關東國小、竹光國中和陽光華德福分校等 。

此外，林智堅上任後向教育部爭取一百零六年到一百零八年「公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善」計畫補助，已獲第一階段核定經費約六億九千萬元，加上市府自籌款共近八億元，將投入成德高中、龍山國小、西門國小、三民國小、育賢國中、香山高中、建華國中及茄苳國小等八校、共十四棟老舊校舍改建。

林智堅說，全面改善老舊校舍，打造安全舒適的校園環境是市府推動「新校園運動」的一環，還要打破傳統校園空間，打造成大型「知識遊樂地」，把空間主導權還給孩子，以學生為本並強調安全和創新。

未來新建的關埔國小校舍規劃以「不留死角」的空間設計 ，妥善運用大自然的光與風，以「學群聚落」方式規劃，打造豐富多元的兒童社區；華德福實驗小學則強調尊重生命、與大自然融合、重視藝術性及實作體驗。

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  • 新竹市今年獲教育部6億多元經費補助，將進行8所學校老舊校舍拆除重建工程，今年完成規劃設計後、明年動工。（記者洪美秀攝）

    新竹市今年獲教育部6億多元經費補助，將進行8所學校老舊校舍拆除重建工程，今年完成規劃設計後、明年動工。（記者洪美秀攝）

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