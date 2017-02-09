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〈北部〉明德水庫供水吃緊 再43天見底

2017-02-09

日供18萬噸 整田用水將分區輪灌

〔記者彭健禮／苗栗報導〕近來降雨量不足，水情吃緊，苗栗縣頭屋鄉明德水庫水位直直落，若持續沒雨水進帳，苗栗農田水利會估計再四十三天就會見底；鯉魚潭水庫管理中心也為可能枯旱作準備，將供水量降低到六十五萬噸以下，由台中市石岡壩支應，勉強維持二到三個月。

明德水庫負責苗栗地區供水，以農灌為主、民生用水為輔，昨天水位約五十七公尺，有效蓄水量為七百七十萬噸，蓄水率約為六十％。

苗栗農田水利會長謝福弘指出，水庫水情已由藍燈轉為綠燈，尤其農民陸續春耕，農用水平均每天需十五萬噸，加上每日約三萬噸的民生用水，每日將供水十八萬噸。

謝福弘說，若水庫持續沒有有效進水量，以此出水量推估，水庫將再約四十三天見底。他說，農民春耕時，以整田用水為大量，水利會已啟動抗旱機制，採分區輪灌，有把握供應整田用水；後續灌溉則採滾動式節水因應，甚至抽取地下水支援，不過最重要的還是得祈求老天賞臉。

鯉魚潭水庫供水降至65萬噸以下

三義鯉魚潭水庫水位也逐日下降，水情截至昨天，水位約二百八十八公尺，有效蓄水量七千二百二十萬噸，蓄水率六十二點五％。

鯉魚潭水庫管理局主任李政忠表示，大安溪流域的鯉魚潭與大甲溪流域的石岡壩，共同供給大台中地區平均每日一百五十萬噸的民生用水。汛期雨季時，兩個水庫各出一半，鯉魚潭每天可有七十到八十萬噸出水；逢枯水季節，大甲溪水通常較大安溪豐沛，鯉魚潭則會減少供水，由石岡壩增加支應。

李政忠說，因應可能枯旱狀況，水利署於前天會議中指示，鯉魚潭水庫供水將減少到六十五萬噸以下，可維持二到三個月；若持續沒有下雨，預計到廿三日，水庫將由藍燈轉為綠燈，自來水公司可能會啟動夜間減壓供水。

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  • 苗栗縣明德水庫水位直直落，如果再不下雨，苗栗農田水利會估計再43天就會見底。（記者彭健禮攝）

    苗栗縣明德水庫水位直直落，如果再不下雨，苗栗農田水利會估計再43天就會見底。（記者彭健禮攝）

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