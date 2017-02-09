〈北部〉動保園長輕生 監院糾正桃市府

2017-02-09

〔記者林良昇／台北報導〕有「美女園長」之稱的前桃園市動物保護教育園區園長簡稚澄，去年五月吞服動物安樂死的藥物後身亡，凸顯桃園市流浪動物管理問題，及動物保育業務基層人員的良心掙扎困境；監察院昨通過監委王美玉、仉桂美的調查報告，糾正桃園市政府並請農委會檢討改進。

監委表示，市府輕忽新屋收容所人力不足，相關人員均非主管，並未領取主管加給，卻由基層及非主管人員長期面對外界關注的動物保育業務，簡稚澄在新屋收容所負責管理各項行政業務，工作量非常繁重，許多都與她的獸醫師業務無關。

監委指出，新屋收容所內動物人道處理數量雖逐年降低，簡稚澄在二○一○年以國家特考榜首自願分發至新屋收容所，她原本想從事動物保護及醫療工作，卻因職責必須將收容動物安樂死，與她愛護動物的價值觀矛盾衝突。

監委調查後認為，新屋收容所獸醫執行業務並決定動物生死，面臨巨大的壓力、良心掙扎困境，桃園市動保處應有知悉，簡稚澄背負外界責難，身心壓力不容小覷，但桃園市動保處未就新屋收容所長期過量收容壓力提出因應對策，對動保業務也未重視，且未及時察覺所屬人員異常狀況。

調查報告指出，簡稚澄輕生凸顯國內動物收容所人員因執行業務涉及動物生命，而受外界高度檢視，所面臨生理與心理的雙重負荷，將造成人員流動頻繁，導致動物福利蒙受不利影響，農委會應協同地方政府，藉公私協力方式達成動物福利，並對相關人員提供必要的調適與輔導。