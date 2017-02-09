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〈北部〉里長是畫家 中壢福德里彩繪燈籠15年

2017-02-09

〔記者李容萍／中壢報導〕中壢區福德里辦公處昨舉辦燈籠彩繪活動，這項元宵節慶祝活動已邁入第十五年，本身也是畫家的里長王菁華，邀請畫家、書法家和里內愛好繪畫的大人、小孩一同彩繪，共完成五十多個燈籠，今起在福德里辦公處展出，十八、十九日懸掛在成功、內壢、福德三里集會所的活動中心供民眾觀賞。

王菁華表示，參與燈籠彩繪的老師有陳怡璇、丘美珍、王大平等人，以應景的雞、梅花為主，梅花也是福德里的「里花」，彩繪以水墨、水彩與剪紙為主，每個彩繪燈籠各具特色。

王菁華說，擔任里長之前就在福德里進行藝術造景、漂流木彩繪、意象牆等，在鄰里深植藝術細胞，讓藝術在福德里發芽茁壯，每月固定花二萬五千元將里內道路兩旁牆面進行彩繪，目標是在六年後打造完整的「意象牆」，今年三月將在內壢成功路與內壢國小的牆面進行「萬蝴齊飛」彩繪活動，由里民合作完成。

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  • 中壢區福德里燈籠彩繪活動，邀請名畫家、名書法家和里內愛好繪畫的大人、小朋友一起動筆彩繪。（記者李容萍攝）

    中壢區福德里燈籠彩繪活動，邀請名畫家、名書法家和里內愛好繪畫的大人、小朋友一起動筆彩繪。（記者李容萍攝）

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