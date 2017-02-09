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〈北部〉昔日陣頭互虧 今變踩街

2017-02-09

〔記者周敏鴻／龍潭報導〕「迎古董嘉年華」十二日即將登場，要重現昔日龍潭上街、下街居民互相揶揄的趣味，居民說，以前是製作花燈或創意妝扮來互相調侃對方，後來演變為創意踩街活動，成了龍潭區特有的客家習俗。

日治時期，民眾因為農忙而鮮少娛樂，龍潭龍元宮附近上街、下街居民，利用每年元宵節到天穿日的農閒時間，用俏皮的創意暱稱當主題，製作花燈或創意妝扮上街遊行，在詼諧搞笑的氣氛中「虧」對方；被虧的一方不能生氣，也要絞盡腦汁另出一個陣頭上街遊行反虧回來，為上街、下街鄰里相處增添不少樂趣。

客家話的「古董」之意，可形容一個人幽默風趣、也可形容穿著舉止很詼諧，上街、下街居民「互虧」的遊行後來就被居民稱為「迎古董」，再演變成創意踩街，並增加諷刺貪官汙吏、土豪劣紳等內容，讓居民抒發平日不敢談論的不滿或抱怨，成為備受期待、非常有趣的地方習俗。

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  • 「迎古董嘉年華」將有許多民眾精心妝扮參加踩街。（記者周敏鴻攝）

    「迎古董嘉年華」將有許多民眾精心妝扮參加踩街。（記者周敏鴻攝）

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昔日陣頭互虧 今變踩街

「迎古董嘉年華」十二日即將登場，要重現昔日龍潭上街、下街居民互相揶揄的趣味，居民說，以前是製作花燈或創意妝扮來互相調侃對方，後來演變為創意踩…

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