〈北部〉「迎古董、接財神」 鄭文燦「釣蟾蜍」造勢

2017-02-09

後天起舉行2日

〔記者周敏鴻／龍潭報導〕市長鄭文燦昨到龍潭區龍元宮，為將於十一、十二日舉行的「迎古董、接財神」活動宣傳造勢，他拿著釣竿釣起象徵「求錢」的氣球蟾蜍（求錢音似蟾蜍的台語發音），邀請民眾明晚參加桃園燈會，後天起參加龍潭接財神、迎古董嘉年華，闔家來沾喜氣。

燈會主燈明點亮

鄭文燦昨扮演牧童牽牛，拿著釣竿釣起氣球蟾蜍，宣布桃園燈會主燈「幸福起家」將於明晚七點在龍潭大池畔點亮，副燈與六大主題燈組也同步亮起，邀請民眾用幸福的心情來迎接元宵佳節。

桃園燈會結合龍元宮「迎古董、接財神」傳統活動，鄭文燦說，十一日起有接財神系列活動，包括「千人擲筊比賽」、「迎財神遶境祈福」、「迎母金補財庫」，讓信眾把經過加持的「發財母金」帶回，努力工作後讓母金滾萬金、財源滾滾來。

「迎古董嘉年華」將於十二日下午三點登場，共有卅八支隊伍、逾千人踩街，精心裝扮成八仙過海、客家開口獅、金雞丹鳳、電影星際大戰角色等，精彩可期。

鄭文燦表示，龍元宮「迎古董、接財神」活動從日治時期延續至今，已有百年歷史，其中「迎古董」並非迎接古代遺留的器物「骨董」，而是沿襲傳統，由民眾發揮創意妝扮或製作花燈來踩街。

客家事務局也規劃「趣遊客庄生活體驗」，在龍潭下街伯公廟展示古農具、竹編等生活器具，並有「探尋龍脈逍遙遊」，由專人導覽鍾肇政文學生活園區、通學巷、龍潭上下街等，電洽409-6682分機1013。