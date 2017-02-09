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〈北部〉桃園1200棟老屋健檢 2成結構有問題

2017-02-09

今年再檢測3千棟 資料保密

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府建築管理處去年七月起推動「老屋健檢」，至今受理一五四五件申請案，截至今年一月底已完成一千兩百棟的安全檢測，其中約兩成、兩百多間老舊房屋有結構安全疑慮，必須進行更詳細採樣檢查，市府支付全部檢測費，由專業檢測單位提供改善建議書，供社區作為改善依據。

建管處長王振鴻指出，已完成檢測的一千兩百棟老屋，約三成屬於結構安全建築，另有五成雖有裂縫或龜裂，但並不影響結構安全、要持續觀察，最後兩成屬於有結構安全疑慮，需要詳細採樣檢查，並根據採樣結果進行補強。

他表示，申請案件大都位於都會區，屋齡以二十多年居多，偏遠地區四、五十年老房子反而較少申請，主因是申請的老舊大樓是由管委會提出，反觀偏遠地區老公寓，因為沒有專人管理，住戶認為只要還能住就好，所以未申請。

無管委會或透天厝 也可申請

王振鴻說，對於沒有管委會的老舊社區，市府已放寬規定，只要同一結構體的樓房，半數住戶提出申請即可，獨棟獨戶的住戶、連棟透天厝也可申請，市府考慮「偏鄉健診」模式，未來會主動挑選非都市地區的老舊房子聯繫健檢。

桃園市「老屋健檢」委託桃園市建築師公會、桃園市土木技師公會等八個專業單位執行，這些單位收案後派員到現場進行評估，若認為裂縫過大，已影響主結構安全，再安排更詳細採樣檢查，費用由市府全額支付，每案初步評估費是八千元，後續採樣檢查費用，每案三十萬元，都由市府買單。

王振鴻表示，九二一大地震後，建築法規對於結構安全要求更嚴，因此以八十八年十二月底以前興建的老舊公寓大廈為主，桃園市共有兩萬六千棟，中央補助三．八六億元老屋健檢費用，至於今年度老屋健檢，中央已核定三千戶，老屋健檢資料只供住戶參考，絕對保密以免影響房價，請住戶放心，踴躍申請老屋健檢。

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  • 桃園市土木技師公會派員到社區進行老屋健檢，並說明結構疑慮部分。（建管處提供）

    桃園市土木技師公會派員到社區進行老屋健檢，並說明結構疑慮部分。（建管處提供）

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標題：〈北部〉桃園1200棟老屋健檢 2成結構有問題


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