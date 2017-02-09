〈中部〉泰安櫻花開一成 花季十九日開幕

2017-02-09

〔記者張軒哲／台中報導〕受今年暖冬影響，泰安櫻花本週約僅一成開花，不少民眾撲空，泰安派出所詢問電話接到手軟。台中市府觀旅局指出，今年泰安櫻花季預定二月十九日開幕，泰安派出所也提供停車位與廁所，讓民眾賞花更便利。

每年泰安櫻花約在農曆過年前後開花，也是春節民眾賞花好去處，但今年過年櫻花僅零星數朵綻放，讓許多遠道而來的遊客大失所望，民眾想要欣賞粉紅花瓣高掛枝頭的浪漫花景，要再多等等。

泰安派出所所長張智賢說，近期常接到民眾來電詢問花況，目前約只有一成左右開花，泰安派出所將提供免費停車場及廁所服務。

市議員翁美春表示，每年冬季遊客到泰安賞櫻花與落羽松，為寧靜農村帶來人潮，希望規劃中的舊山線復駛與泰安社區步道，可以提升當地觀光發展。

觀旅局表示，今年泰安櫻花季從十九日至三月五日，盼週末寒流過後能讓櫻花綻放，呼籲民眾本月下旬再前往賞花，以免敗興而歸。