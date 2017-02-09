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〈中部〉台中工業區打通市政路 擬縮小規模

2017-02-09

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中工業區廠協會八日舉行新春團拜，曾是廠協會理事長的副市長張光瑤昨天也以回娘家的身分參加團拜，現任理事長楊奕焜表示，目前台中工業區面臨兩大問題，就是山坡地開發要繳回饋金及市政路遲未打通兩大問題，希望市政府能儘快協助廠商處理。

張光瑤表示，有關山坡地開發問題，已與中央溝通多次，目前中央相關部會首長已有共同概念，目前正尋找適合的法條來處理，至於市政路拓寬，因工程費達三、四億元，土地徵收達三、四十億元，因此市府研擬縮小道路規模，但若是在東大溪加蓋，還涉及水利等其他問題，只要市府經費充足，縮小道路規模反而會比較快。

廠商怨高額回饋金阻開發

在新春團拜上楊奕焜表示，台中工業區早已完成開發，但中央政府卻規定，山坡地要開發，就要繳高達六％的回饋金。

楊奕焜強調，台中市工業區是一個已開發三、四十年的老工業區，廠商設廠沒有砍到一棵樹木，還要因為建蔽率種植樹木，卻要繳交一坪大約一萬元的回饋金，實在不合理。

廠商即使想擴建廠房也因此停滯不前，楊奕焜表示，造成台中工業區無法發展，隔壁的中科台中園區，卻一直在大興土木。

其次是市政路打通問題，楊奕焜表示，市政路延伸案是廠商多年的期盼，過去舊市府遲未打通，新政府至今也未動工，若因財政壓力，建議採東大溪加蓋方式進行，先打通安和路及工業一路，打通一半，另一半就會快一點進行。

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