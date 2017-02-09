〈中部〉97路公車繞路費時 苑裡人不愛搭
2017-02-09
盼闢不繞幼獅工業區的副線
〔記者張軒哲／台中報導〕台中市九七路公車往來海線與苗栗縣苑裡鎮，但公車從台中機場發車後，過了大甲就開始繞路，最後穿過整個幼獅工業區，花費許多時間，苑裡居民不愛搭，仍選擇搭火車往返大甲或清水，盼九七公車能規劃副線，從大甲直接行駛省道，讓苑裡能更便利。
苑裡鎮緊鄰大甲，無論就學或就醫皆屬同一生活圈，為方便兩地居民搭乘公車通勤，市議員吳敏濟爭取台中市九七路公車自原先路線台中機場至大甲銅安厝，再往北延駛至國立苑裡高中，去年八月底通車，讓國立苑高與龍德家商學子通勤更便利。
但習慣搭火車的苑裡鎮民對九七公車不太捧場，苑裡民眾張達慶說，九七公車當初路線規劃就是針對日南地區居民設計，公車行駛經國路穿過中山路日南段後，進入幼獅工業區繞行，路程早就超過十公里免費優惠，也浪費許多時間，若從台中機場搭到苑裡火車站要扣五十六元，搭一個多小時才到，從苑裡搭火車到大甲只要十餘分鐘，省去許多時間，若能有部分班次不要繞進工業區，才能吸引苑裡民眾搭乘。
交通局︰配合學生需求 須研議
市府交通局公運處指出，九七公車從銅安厝延駛至苑裡，班車時間是配合龍德家商與國立苑高學生上下學時間需求規劃， 並不會遲到，若路線做調整，會影響到部分乘客搭乘權益，要再多研議。
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