| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
全台急凍淡水僅9.7度！ 18縣市低溫特報
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉97路公車繞路費時 苑裡人不愛搭

2017-02-09

盼闢不繞幼獅工業區的副線

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市九七路公車往來海線與苗栗縣苑裡鎮，但公車從台中機場發車後，過了大甲就開始繞路，最後穿過整個幼獅工業區，花費許多時間，苑裡居民不愛搭，仍選擇搭火車往返大甲或清水，盼九七公車能規劃副線，從大甲直接行駛省道，讓苑裡能更便利。

苑裡鎮緊鄰大甲，無論就學或就醫皆屬同一生活圈，為方便兩地居民搭乘公車通勤，市議員吳敏濟爭取台中市九七路公車自原先路線台中機場至大甲銅安厝，再往北延駛至國立苑裡高中，去年八月底通車，讓國立苑高與龍德家商學子通勤更便利。

但習慣搭火車的苑裡鎮民對九七公車不太捧場，苑裡民眾張達慶說，九七公車當初路線規劃就是針對日南地區居民設計，公車行駛經國路穿過中山路日南段後，進入幼獅工業區繞行，路程早就超過十公里免費優惠，也浪費許多時間，若從台中機場搭到苑裡火車站要扣五十六元，搭一個多小時才到，從苑裡搭火車到大甲只要十餘分鐘，省去許多時間，若能有部分班次不要繞進工業區，才能吸引苑裡民眾搭乘。

交通局︰配合學生需求 須研議

市府交通局公運處指出，九七公車從銅安厝延駛至苑裡，班車時間是配合龍德家商與國立苑高學生上下學時間需求規劃， 並不會遲到，若路線做調整，會影響到部分乘客搭乘權益，要再多研議。

廣告
  • 台中市97路公車在苑裡設公車總站。（記者張軒哲攝）

    台中市97路公車在苑裡設公車總站。（記者張軒哲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
咖啡樹套不織布防寒 遠看像綿羊

氣象預報指出，入冬最強冷氣團來襲，最低溫可能降至十度以下，農漁民昨把握時間加強築稻草牆、越冬溝等措施，嚴防寒害。有「咖啡王子」稱號的嘉義縣阿…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤湖南蛋
暖呼呼～紅薯雞肉湯
甜蜜蜜♡伯爵茶布丁
煮湯食材何時下鍋？
轉寄

標題：〈中部〉97路公車繞路費時 苑裡人不愛搭


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月9日‧星期四‧丁酉年正月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.