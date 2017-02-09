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〈中部〉台中車站廣場施工 移老樹挨批

2017-02-09

擋路老榕將移 木棉保留

〔記者張菁雅／台中報導〕台中車站廣場工程十日將施工，護樹團體發現兩棵受保護樹木因為工程將被移植，號召民眾保護老樹，請市府改善樹木棲地、原地保存。市府建設局長黃玉霖澄清，只移植一棵榕樹，因為它位在道路上，將移植到距離一百公尺的廣場，新棲地環境更好，至於木棉，則將原地保留。

護樹團體籲兩樹原地保存

台中火車站舊站旁邊有兩棵被市府列管的受保護樹木，分別為木棉及榕樹，護樹團體發現這兩棵樹木周邊都張貼告示，表示台中車站廣場工程將於十日施工，據了解，這兩棵受保護樹木也將被移植，護樹團體質疑難道「建設局職權高過農業局」，沒有完善的移植計畫就要胡亂移植。

建設局︰新棲地環境更好

黃玉霖表示，榕樹所在地未來將是廣場通往轉運站的道路，因此必須移植，建設局規劃往北移植一百公尺到廣場上，屆時會進行全株移植，僅做防災式修剪，榕樹的生命力強，新的棲地更好、更大，在改善棲地環境後，榕樹生長會更好。

建設局公園管理科長張以欣也說，施工單位必須提移植計畫經樹木保護委員會通過後才能移植，樹保委員會已審查通過移植計畫，並提出建議，施工單位正根據委員的意見修正計畫，計畫修正後送農業局備查即可，明天還不會移植榕樹；至於木棉，則將原地保留。

根據農業局列管資料顯示，這棵位於中區新民街一四二號的榕樹，樹齡推估七十年，樹高十三．四公尺，樹胸圍四．五公尺。

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  • 台中車站廣場工程10日施工，樹齡超過50年的木棉將原地保留。（記者張菁雅攝）

    台中車站廣場工程10日施工，樹齡超過50年的木棉將原地保留。（記者張菁雅攝）

  • 樹齡70年的榕樹因位在未來道路上，計畫移植。（記者張菁雅攝）

    樹齡70年的榕樹因位在未來道路上，計畫移植。（記者張菁雅攝）

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